08 июня 2022

Тюменский депздрав проверил поликлинику, где ребенку порвали губу

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, клещи, щипцы, инструменты стоматолога
Департамент здравоохранения Тюменской области не нашел нарушений в работе Тобольской стоматологической поликлиники Фото:

Департамент здравоохранения Тюменской области не нашел нарушений в работе ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что 6 июня в этой больнице ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы.

«В связи с появлением данного анонимного поста в социальной сети, в ГАУЗ ТО „Тобольская городская стоматологическая поликлиника“ в соответствии с приказом главного врача была проведена служебная проверка, по результатам которой нарушений со стороны медицинских работников не выявлено. Медицинская помощь в указанный день была оказана всем пациентам в полном объеме, жалоб от пациентов не поступало. Ни один из пациентов, принятых в тот день, не имеет претензий к медицинским работникам», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.

Ранее агентство писало о том, что один из жителей Тобольска рассказал в соцсетях о том, что в городской стоматологии ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. Автор публикации также приложил к своему посту подтверждающую фотографию.

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Департамент здравоохранения Тюменской области не нашел нарушений в работе ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что 6 июня в этой больнице ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. «В связи с появлением данного анонимного поста в социальной сети, в ГАУЗ ТО „Тобольская городская стоматологическая поликлиника“ в соответствии с приказом главного врача была проведена служебная проверка, по результатам которой нарушений со стороны медицинских работников не выявлено. Медицинская помощь в указанный день была оказана всем пациентам в полном объеме, жалоб от пациентов не поступало. Ни один из пациентов, принятых в тот день, не имеет претензий к медицинским работникам», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. Ранее агентство писало о том, что один из жителей Тобольска рассказал в соцсетях о том, что в городской стоматологии ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. Автор публикации также приложил к своему посту подтверждающую фотографию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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