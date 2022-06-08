Тюменский депздрав проверил поликлинику, где ребенку порвали губу

09 июня 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Департамент здравоохранения Тюменской области не нашел нарушений в работе Тобольской стоматологической поликлиники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент здравоохранения Тюменской области не нашел нарушений в работе ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что 6 июня в этой больнице ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. «В связи с появлением данного анонимного поста в социальной сети, в ГАУЗ ТО „Тобольская городская стоматологическая поликлиника“ в соответствии с приказом главного врача была проведена служебная проверка, по результатам которой нарушений со стороны медицинских работников не выявлено. Медицинская помощь в указанный день была оказана всем пациентам в полном объеме, жалоб от пациентов не поступало. Ни один из пациентов, принятых в тот день, не имеет претензий к медицинским работникам», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. Ранее агентство писало о том, что один из жителей Тобольска рассказал в соцсетях о том, что в городской стоматологии ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. Автор публикации также приложил к своему посту подтверждающую фотографию. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Департамент здравоохранения Тюменской области не нашел нарушений в работе ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что 6 июня в этой больнице ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. «В связи с появлением данного анонимного поста в социальной сети, в ГАУЗ ТО „Тобольская городская стоматологическая поликлиника“ в соответствии с приказом главного врача была проведена служебная проверка, по результатам которой нарушений со стороны медицинских работников не выявлено. Медицинская помощь в указанный день была оказана всем пациентам в полном объеме, жалоб от пациентов не поступало. Ни один из пациентов, принятых в тот день, не имеет претензий к медицинским работникам», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. Ранее агентство писало о том, что один из жителей Тобольска рассказал в соцсетях о том, что в городской стоматологии ребенку при лечении порвали губу и повредили зубы. Автор публикации также приложил к своему посту подтверждающую фотографию.