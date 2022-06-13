Финский ученый: членство Финляндии в НАТО улучшит отношения с РФ

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Финляндия подала заявку на вступление в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

После вступления в НАТО Финляндия может выстроить хорошие отношения с Россией. Такое мнение высказал директор Исследовательского совета Хельсинкского университета, политолог Туомас Форсберг.

«Финляндия, даже будучи членом НАТО, может иметь хорошие отношения с Россией. Более того, как член НАТО Финляндия также может улучшить отношения между НАТО и Россией. Когда ситуация с Россией меняется, мы должны смотреть на открывающиеся возможности. Финляндия в любом случае имеет протяженную границу с Россией и должна с этим жить», — передает слова Форсберга агентство YLE.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Против членства этих стран в альянсе активно выступает Турция.

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После вступления в НАТО Финляндия может выстроить хорошие отношения с Россией. Такое мнение высказал директор Исследовательского совета Хельсинкского университета, политолог Туомас Форсберг. «Финляндия, даже будучи членом НАТО, может иметь хорошие отношения с Россией. Более того, как член НАТО Финляндия также может улучшить отношения между НАТО и Россией. Когда ситуация с Россией меняется, мы должны смотреть на открывающиеся возможности. Финляндия в любом случае имеет протяженную границу с Россией и должна с этим жить», — передает слова Форсберга агентство YLE. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Против членства этих стран в альянсе активно выступает Турция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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