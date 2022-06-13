США будут ежемесячно платить 1,5 млрд долларов на зарплаты Киеву

США будут направлять Киеву по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США в течение 4-5 месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы украинского правительства. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении 4-5 месяцев», — цитирует Хогана РИА «Новости». По словам чиновника, прямая поддержка властей в Киеве является одним из приоритетов администрации президента США.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский оценивал потери страны в результате спецоперации в 550 миллиардов долларов. Для восстановления экономики политик запросил у Всемирного банка до 7 миллиардов долларов ежемесячно. При этом Киев регулярно получает помощь от Западных стран. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь.

Решение о проведении спецоперации президент РФ Владимир Путин озвучил 24 февраля. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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