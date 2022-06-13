Власти ХМАО и «Роснано» будут вместе развивать медицину и IT

В ХМАО планируют развивать генную инженерию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ХМАО и госкорпорация «Роснано» будут вместе развивать инновационные проекты на территории регионального научно-технологического центра, который строится в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил официальный телеграм-канал «Роснано».

«Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения новых конкурентоспособных технологий и продуктов, реализации инновационных проектов в автономном округе для решения государственных и отраслевых задач», — говорится в сообщении госкорпорации.

Главные направления сотрудничества обозначены так: импортозамещение медицинских изделий, оборудования и IT-решений для здравоохранения, проекты в области генной инженерии и биотехнологий для здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также внедрение современных технологий оснащения объектов городской инфраструктуры и инновационных решений в сфере ЖКХ. Соглашение о сотрудничестве подписано с одной стороны губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а с другой — председателем правления Консорциума «Медицинская техника» Иваном Ожгихиным.

В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры со ссылкой на слова Комаровой добавили, что ХМАО свою часть работы уже начал: создается Центр высоких биомедицинских технологий. В его состав войдут лаборатории для исследований в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. «Центр станет основой формирования качественно новой научно-технологической, клинической, производственной и образовательной системы, позволит объединить усилия генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины, инженеров», — цитируют губернатора в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что мегапроект НТЦ в ХМАО даст толчок для инноваций на севере УрФО. Планировалось, что в перспективе НТЦ Сургута станет площадкой для реализации идей ученых Западно-Сибирского научно-образовательным центра.

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