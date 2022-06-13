13 июня 2022

В Тюмени будут судить директора нефтяной компании

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Из-за несоблюдения правил безопасности на производстве погиб трубоукладчик Фото:

Следственным комитетом по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора нефтедобывающей компании. Он обвиняется в нарушении требований правил безопасности на производстве, в результате чего погиб трубоукладчик. Информация об этом появилась на официальном сайте СК по Тюменской области.

«Следственным комитетом РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора нефтепромысла нефтедобывающей компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточняют, что подозреваемый не обеспечил на производстве необходимые меры по промышленной безопасности, из-за чего 6 февраля 2022 года в результате разрушения трубопровода погиб 36-летний рабочий. ЧП произошло в Уватском районе на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения. В настоящий момент дело передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области погиб вахтовик от удара током в 35 тысяч вольт. Трагедия произошла на Усть-Тегусском месторождении.

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Следственным комитетом по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора нефтедобывающей компании. Он обвиняется в нарушении требований правил безопасности на производстве, в результате чего погиб трубоукладчик. Информация об этом появилась на официальном сайте СК по Тюменской области. «Следственным комитетом РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора нефтепромысла нефтедобывающей компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства. В СК уточняют, что подозреваемый не обеспечил на производстве необходимые меры по промышленной безопасности, из-за чего 6 февраля 2022 года в результате разрушения трубопровода погиб 36-летний рабочий. ЧП произошло в Уватском районе на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения. В настоящий момент дело передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области погиб вахтовик от удара током в 35 тысяч вольт. Трагедия произошла на Усть-Тегусском месторождении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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