Житель дома утверждает, что в этом году насекомых стало больше Архивное фото, valbrenta.ru

Жители дома №6 по проспекту Мира в Ноябрьске (ЯНАО) жалуются, что безрезультатно борются с муравьями. Пост об этом опубликован в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже лет пять весь дом борется с муравьями, жильцы травят их своими силами, как могут, но все это практически безрезультатно. В этом году их особенно много. Не знаем, с чем связано. В ЖЭУ обращались — все безрезультатно», — пишет анонимный автор поста.

Житель также уточняет, что живет в доме 15 лет. В администрацию Ноябрьска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя нашел в бутылке с лимонадом муравьев. Товар мужчина приобрел в местном магазине разливных напитков «Жигули», который находится в южной части города.