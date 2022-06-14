14 июня 2022

Мужчина из Тюменской области поймал золотую рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , река, лес, рыбак, рыбалка
Мужчина выловил три большие рыбы, одна из которых оказалась золотой расцветки Фото:

Около Тюмени мужчина выловил рыбу необычного золотого цвета. О его добычи рассказали в социальных сетях.

«Съездили порыбачить на озеро возле Тюмени. Улов просто огонь. Реально рыба такого цвета», — сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как мужчина позирует с рыбой золотого цвета, которая заметно отличается от остального улова. Пользователи предположили, что это карп.

В комментариях удивились такой необычной раскраске: «Золотые рыбки!» — оставил свое сообщение под публикацией Олег Нарыгин. Там же пользовательница Елена Заговеньева поделилась кадрами с живыми карпами и сообщила, что после рыбалки улов решили отдать свекрови.

Ранее URA.RU рассказывало о подобном улове в конце прошлого года. В одном из местных озер житель Тюмени выловил, по его словам, редкий экземпляр — золотого окуня.

Фото:
Фото:

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Около Тюмени мужчина выловил рыбу необычного золотого цвета. О его добычи рассказали в социальных сетях. «Съездили порыбачить на озеро возле Тюмени. Улов просто огонь. Реально рыба такого цвета», — сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как мужчина позирует с рыбой золотого цвета, которая заметно отличается от остального улова. Пользователи предположили, что это карп. В комментариях удивились такой необычной раскраске: «Золотые рыбки!» — оставил свое сообщение под публикацией Олег Нарыгин. Там же пользовательница Елена Заговеньева поделилась кадрами с живыми карпами и сообщила, что после рыбалки улов решили отдать свекрови. Ранее URA.RU рассказывало о подобном улове в конце прошлого года. В одном из местных озер житель Тюмени выловил, по его словам, редкий экземпляр — золотого окуня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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