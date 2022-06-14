Мужчина из Тюменской области поймал золотую рыбу. Фото

15 июня 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Мужчина выловил три большие рыбы, одна из которых оказалась золотой расцветки Фото: Алексей Андронов © URA.RU Около Тюмени мужчина выловил рыбу необычного золотого цвета. О его добычи рассказали в социальных сетях. «Съездили порыбачить на озеро возле Тюмени. Улов просто огонь. Реально рыба такого цвета», — сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как мужчина позирует с рыбой золотого цвета, которая заметно отличается от остального улова. Пользователи предположили, что это карп. В комментариях удивились такой необычной раскраске: «Золотые рыбки!» — оставил свое сообщение под публикацией Олег Нарыгин. Там же пользовательница Елена Заговеньева поделилась кадрами с живыми карпами и сообщила, что после рыбалки улов решили отдать свекрови. Ранее URA.RU рассказывало о подобном улове в конце прошлого года. В одном из местных озер житель Тюмени выловил, по его словам, редкий экземпляр — золотого окуня. Фото: группа «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Около Тюмени мужчина выловил рыбу необычного золотого цвета. О его добычи рассказали в социальных сетях. «Съездили порыбачить на озеро возле Тюмени. Улов просто огонь. Реально рыба такого цвета», — сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как мужчина позирует с рыбой золотого цвета, которая заметно отличается от остального улова. Пользователи предположили, что это карп. В комментариях удивились такой необычной раскраске: «Золотые рыбки!» — оставил свое сообщение под публикацией Олег Нарыгин. Там же пользовательница Елена Заговеньева поделилась кадрами с живыми карпами и сообщила, что после рыбалки улов решили отдать свекрови. Ранее URA.RU рассказывало о подобном улове в конце прошлого года. В одном из местных озер житель Тюмени выловил, по его словам, редкий экземпляр — золотого окуня.