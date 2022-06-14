В Тюменской области мужчина украл кровать ради детей

15 июня 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

Мужчина проигнорировал просьбы хозяйки и унес кровать в квартиру к своей знакомой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бердюжский районный суд признал виновным Сергея Беннера, который украл кровать и матрас. Мужчина мотивировал этот поступок тем, что в квартире его знакомой детям не на чем было спать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области «Беннер, находясь в состоянии опьянения, в квартире своей знакомой, увидя, что ее детям не на чем спать, вспомнил, что в соседнем подъезде на втором этаже стояла односпальная деревянная кровать и матрас. Предположив, что их выбросили за ненадобностью, Сергей позвал двух товарищей помочь перенести кровать в квартиру своей знакомой», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там также добавили, что мужчины встретились с хозяйкой во время похищения кровати. Ее просьбу вернуть вещи на место проигнорировали. В судебном заседании мужчина признался в преступлении, после чего раскаялся и принес извинения потерпевшей. Сейчас ему назначали наказание в виде 400 часов обязательных работ. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Бердюжский районный суд признал виновным Сергея Беннера, который украл кровать и матрас. Мужчина мотивировал этот поступок тем, что в квартире его знакомой детям не на чем было спать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области «Беннер, находясь в состоянии опьянения, в квартире своей знакомой, увидя, что ее детям не на чем спать, вспомнил, что в соседнем подъезде на втором этаже стояла односпальная деревянная кровать и матрас. Предположив, что их выбросили за ненадобностью, Сергей позвал двух товарищей помочь перенести кровать в квартиру своей знакомой», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там также добавили, что мужчины встретились с хозяйкой во время похищения кровати. Ее просьбу вернуть вещи на место проигнорировали. В судебном заседании мужчина признался в преступлении, после чего раскаялся и принес извинения потерпевшей. Сейчас ему назначали наказание в виде 400 часов обязательных работ.