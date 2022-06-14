14 июня 2022
13 июня 2022

В Тюменской области мужчина украл кровать ради детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина проигнорировал просьбы хозяйки и унес кровать в квартиру к своей знакомой Фото:

Бердюжский районный суд признал виновным Сергея Беннера, который украл кровать и матрас. Мужчина мотивировал этот поступок тем, что в квартире его знакомой детям не на чем было спать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

«Беннер, находясь в состоянии опьянения, в квартире своей знакомой, увидя, что ее детям не на чем спать, вспомнил, что в соседнем подъезде на втором этаже стояла односпальная деревянная кровать и матрас. Предположив, что их выбросили за ненадобностью, Сергей позвал двух товарищей помочь перенести кровать в квартиру своей знакомой», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там также добавили, что мужчины встретились с хозяйкой во время похищения кровати. Ее просьбу вернуть вещи на место проигнорировали.

В судебном заседании мужчина признался в преступлении, после чего раскаялся и принес извинения потерпевшей. Сейчас ему назначали наказание в виде 400 часов обязательных работ.

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Бердюжский районный суд признал виновным Сергея Беннера, который украл кровать и матрас. Мужчина мотивировал этот поступок тем, что в квартире его знакомой детям не на чем было спать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области «Беннер, находясь в состоянии опьянения, в квартире своей знакомой, увидя, что ее детям не на чем спать, вспомнил, что в соседнем подъезде на втором этаже стояла односпальная деревянная кровать и матрас. Предположив, что их выбросили за ненадобностью, Сергей позвал двух товарищей помочь перенести кровать в квартиру своей знакомой», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там также добавили, что мужчины встретились с хозяйкой во время похищения кровати. Ее просьбу вернуть вещи на место проигнорировали. В судебном заседании мужчина признался в преступлении, после чего раскаялся и принес извинения потерпевшей. Сейчас ему назначали наказание в виде 400 часов обязательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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