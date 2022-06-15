Свердловский заместитель мэра попался на коррупции

Нарушение выявила прокуратура Серова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Замглавы администрации Серова (Свердловская область) Андрей Пикулев попался на том, что владеет 50% ООО «Вделах». Таким образом он нарушил антикоррупционный закон о том, что муниципальным служащим нельзя заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Серовская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. По результатам надзорных мероприятий выявлен факт нарушения установленного запрета при прохождении муниципальной службы, а также допущение конфликта интересов и непринятие мер к его урегулированию первым заместителем главы администрации Серовского городского округа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура выявила, что Пикулев заключил со своей родственницей фиктивный договор передачи в доверительное управление своей доли в уставном капитале организации. «По результатам проверки Серовская городская прокуратура главе Серовского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения первый заместитель главы муниципалитета вышел из состава учредителей юридического лица», — уточнили в прокуратуре. Пикулеву также сделали выговор.

Ранее комиссия по противодействию коррупции в регионе выявила, что депутат гордумы Новоуральска Елена Стрельцова несколько лет не указывала в своих справках о доходах то, что ее супруг Дмитрий Шадрин, который тоже является депутатом, через инвестиционные фонды владеет облигациями иностранных государств и компаний.

В разделе деклараций «Иные ценные бумаги» за 2019 и 2020 годы Стрельцова не указала имущество ее супруга на общую сумму 2 353 018,83 рублей. В Новоуральской думе такое нарушение сочли незначительным. Это заметили в прокуратуре и вынесли думе предписание устранить нарушение

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