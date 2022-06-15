Россияне расстроились из-за ухода IKEA Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шведская компания IKEA намерена окончательно уйти из России и продать все четыре фабрики в стране. Сеть мебельных магазинов Hoff уже сообщила о готовности купить активы компании.

Такая новость расстроила россиян. В соцсетях они иронизируют над возможными названиями новых магазинов и грустят, что больше не смогут купить любимые товары.

Россияне уже начали придумывать названия для новой «Икеи» Скрин: соцсети

Скрин: соцсети

Некоторые грустят из-за того, что раньше не ценили мебель из IKEA Скрин: соцсети

У кого еще остались товары из IKEA намерены беречь их Скрин: соцсети

Некоторые расстроились, что не успели купить там самый любимый товар россиян — акулу Блохэй Скрин во «ВКонтакте»

Нашлись и те, кто не переживает из-за ухода IKEA из страны Скрин во «ВКонтакте»

Компания приостановила продажи в РФ и Беларуси в марте 2022 года из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.