Россияне расстроились из-за ухода IKEA
Шведская компания IKEA намерена окончательно уйти из России и продать все четыре фабрики в стране. Сеть мебельных магазинов Hoff уже сообщила о готовности купить активы компании.
Такая новость расстроила россиян. В соцсетях они иронизируют над возможными названиями новых магазинов и грустят, что больше не смогут купить любимые товары.
Россияне уже начали придумывать названия для новой «Икеи»
Некоторые грустят из-за того, что раньше не ценили мебель из IKEA
У кого еще остались товары из IKEA намерены беречь их
Некоторые расстроились, что не успели купить там самый любимый товар россиян — акулу Блохэй
Нашлись и те, кто не переживает из-за ухода IKEA из страны
Компания приостановила продажи в РФ и Беларуси в марте 2022 года из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал