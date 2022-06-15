В соцсетях обсуждают новые названия для IKEA в России. «Есть два стула и точка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, логотип, ikea, вывеска, икеа
Россияне расстроились из-за ухода IKEA Фото:

Шведская компания IKEA намерена окончательно уйти из России и продать все четыре фабрики в стране. Сеть мебельных магазинов Hoff уже сообщила о готовности купить активы компании.

Такая новость расстроила россиян. В соцсетях они иронизируют над возможными названиями новых магазинов и грустят, что больше не смогут купить любимые товары.

Россияне уже начали придумывать названия для новой «Икеи»
Некоторые грустят из-за того, что раньше не ценили мебель из IKEA
У кого еще остались товары из IKEA намерены беречь их
Некоторые расстроились, что не успели купить там самый любимый товар россиян — акулу Блохэй
Нашлись и те, кто не переживает из-за ухода IKEA из страны

Компания приостановила продажи в РФ и Беларуси в марте 2022 года из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Шведская компания IKEA намерена окончательно уйти из России и продать все четыре фабрики в стране. Сеть мебельных магазинов Hoff уже сообщила о готовности купить активы компании. Такая новость расстроила россиян. В соцсетях они иронизируют над возможными названиями новых магазинов и грустят, что больше не смогут купить любимые товары. Компания приостановила продажи в РФ и Беларуси в марте 2022 года из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...