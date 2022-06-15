Губернатор ЯНАО раскрыл секрет своего успеха

16 июня 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ответил на вопросы журналиста в Санкт-Петербурге на экономическом форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, чтобы добиться успеха, нужно быть готовым к жертвам, а также необходимо любить то дело, которым ты занимаешься. Об этом губернатор рассказал в интервью, которое размещено в соцсети «ВКонтакте» на странице Росмолодежи. «Здесь есть и большое везение, потому что обычно так не бывает — в 30 лет не становятся губернаторами. Но везет тому, кто везет. Мой путь я всегда старался отрабатывать по максимуму. Где-то в ущерб личным интересам, в ущерб семье — приходя каждый день за полночь, ты чем-то жертвуешь. <…> Ты должен приходить поздно ночью уставший и просыпаться идти на это дела, не выспавшись с удовольствием», — пояснил Артюхов. Кроме того, губернатор считает, что нужно быть везде активным, но при этом доводить все дела до конца. «Не просто захватил инициативу, а после этого ты стараешься прилагать какие-то усилия и тебя начинают замечать», — уточнил глава региона. Также необходимо иметь «внутреннюю порядочность» — нужно быть ответственным, держать слово, уметь идти на компромисс. Ранее в этом же интервью Артюхов рассказал, как экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин убеждал его участвовать в конкурсе «Лидеры России». А после нынешний губернатор региона позвал на работу финалистов этого конкурса. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

По мнению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, чтобы добиться успеха, нужно быть готовым к жертвам, а также необходимо любить то дело, которым ты занимаешься. Об этом губернатор рассказал в интервью, которое размещено в соцсети «ВКонтакте» на странице Росмолодежи. «Здесь есть и большое везение, потому что обычно так не бывает — в 30 лет не становятся губернаторами. Но везет тому, кто везет. Мой путь я всегда старался отрабатывать по максимуму. Где-то в ущерб личным интересам, в ущерб семье — приходя каждый день за полночь, ты чем-то жертвуешь. <…> Ты должен приходить поздно ночью уставший и просыпаться идти на это дела, не выспавшись с удовольствием», — пояснил Артюхов. Кроме того, губернатор считает, что нужно быть везде активным, но при этом доводить все дела до конца. «Не просто захватил инициативу, а после этого ты стараешься прилагать какие-то усилия и тебя начинают замечать», — уточнил глава региона. Также необходимо иметь «внутреннюю порядочность» — нужно быть ответственным, держать слово, уметь идти на компромисс. Ранее в этом же интервью Артюхов рассказал, как экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин убеждал его участвовать в конкурсе «Лидеры России». А после нынешний губернатор региона позвал на работу финалистов этого конкурса.