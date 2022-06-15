Кобылкин уговаривал главу ЯНАО участвовать в «Лидерах России»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал интервью в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин уговаривал нынешнего главу региона Дмитрия Артюхова участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России», когда он был еще заместителем руководителя округа. Об этом рассказал в интервью сам Артюхов в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, которое проходила в рамках совместного проекта с Росмолодежью и транслировалось в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой руководитель, тогда губернатор Ямала, был выбран наставником этого конкурса. Он попросил меня, своего самого молодого заместителя, поучаствовать, чтобы я изнутри рассказал. Он сказал поучаствовать, а зачем мне участвовать — я уже тут каким-то начальником стал, мне надо отрабатывать аванс с этим назначением в достаточно молодом возрасте, точно не в конкурсах участвовать», — сообщил Артюхов в интервью Надежде Стрелец,

Глава ЯНАО тогда принял участие и прошел до полуфинала, но ему не хватило баллов, чтобы участвовать дальше. Артюхов отметил, что «Лидеры России» — это хороший способ показать себя и завести контакты с единомышленниками.

Ранее в интервью.нынешний губернатор ЯНАО рассказывал о своем опыте участия в этом конкурсе. Тогда Артюхов отмечал, что после завершения состязания привлек на работу несколько финалистов.