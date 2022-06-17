Местные жители привыкли к необычным персонажам в магазинах Фото: Илья Московец © URA.RU

В магазине города Березники, Пермского края, местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплачивался за две банки томатного сока на кассе. Видео разошлось по соцсетям и совсем не удивило местных жителей, судя по их комментариям.

«Все, кроме бабули, ведут себя так, как будто все в порядке вещей. Хотя…это ж Березники», — пишет комментатор. «Для Березников все обыденно, там и не такое бывает», — соглашается с ним другой. «Ой, да, у нас когда-то репетиции театр У Моста проводил, и ходили по всему ДК примерно такие же накрашенные демонические типы. Бежишь так в библиотеку на третьем этаже, а там на лестнице, на площадке вампир самый настоящий: зеленый с красными обведенными глазами стоит», — добавляет третий.

Ранее, URA.RU сообщало, что В Перми запустили «Хогвартс-Экспресс» — поезд, о котором рассказывается в книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Поезд курсирует по маршруту от станции Пермь-I до Пальников и обратно.