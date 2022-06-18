Пассажиры получили травмы, водитель — в тяжелом состоянииФото: прокуратура Апшеронского района Краснодарского края
Туристический автобус попал в аварию в Краснодарском крае. По информации региональной прокуратуры, транспортное средство протаранило четыре легковых авто и влетело в дерево, пострадали 11 человек.
«Туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — сказано в сообщении прокуратуры в telegram-канале.
По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета. Из 22 человек 11 получили травмы. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.
Автобус вылетел с дороги и врезался в дерево
прокуратура Апшеронского района
прокуратура Апшеронского района
прокуратура Апшеронского района
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Туристический автобус попал в аварию в Краснодарском крае. По информации региональной прокуратуры, транспортное средство протаранило четыре легковых авто и влетело в дерево, пострадали 11 человек. «Туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — сказано в сообщении прокуратуры в telegram-канале. По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета. Из 22 человек 11 получили травмы. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.