Автобус с туристами на Кубани протаранил авто и влетел в дерево. Есть пострадавшие

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Пассажиры получили травмы, водитель — в тяжелом состоянии Фото:

Туристический автобус попал в аварию в Краснодарском крае. По информации региональной прокуратуры, транспортное средство протаранило четыре легковых авто и влетело в дерево, пострадали 11 человек.

«Туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — сказано в сообщении прокуратуры в telegram-канале.

По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета. Из 22 человек 11 получили травмы. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Автобус вылетел с дороги и врезался в дерево

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Туристический автобус попал в аварию в Краснодарском крае. По информации региональной прокуратуры, транспортное средство протаранило четыре легковых авто и влетело в дерево, пострадали 11 человек. «Туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — сказано в сообщении прокуратуры в telegram-канале. По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета. Из 22 человек 11 получили травмы. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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