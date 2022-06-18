Пассажиры получили травмы, водитель — в тяжелом состоянии Фото: прокуратура Апшеронского района Краснодарского края

Туристический автобус попал в аварию в Краснодарском крае. По информации региональной прокуратуры, транспортное средство протаранило четыре легковых авто и влетело в дерево, пострадали 11 человек.

«Туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — сказано в сообщении прокуратуры в telegram-канале.

По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета. Из 22 человек 11 получили травмы. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Автобус вылетел с дороги и врезался в дерево прокуратура Апшеронского района

прокуратура Апшеронского района

прокуратура Апшеронского района