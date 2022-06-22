Медведчуку продлили арест и конфисковали чашки и подносы

Украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлили арест и конфисковали все имущество, включая чашки и подносы. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
«Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней до 9 августа 2022 года Медведчуку Виктору Владимировичу. Кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Медведчука», — сообщают «Украинские новости».
Суд также принял решение о конфискации всего имущества Медведчука. Всего у политика забрали 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, бокал, поднос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.
Виктора Медведчука арестовали 12 апреля. 14 апреля суд приостановил деятельность его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Его отправили под арест без возможности внести залог. Медведчука обвиняют в государственной измене, пишет RT.
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