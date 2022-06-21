Тюменские власти нашли инвестора для скандального завода

22 июня 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

В модернизацию завода вложат миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие «Русские Протеины Тюмень» реализует инвестиционный проект на миллиард рублей в отношении утилизационного завода «Биотэкс-групп» в Ишиме. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Проект позволит устранить «трупный» запах, на который жалуются горожане. «На ишимском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе началась модернизация. Предприятие „Русские Протеины Тюмень“ реализует инвестиционный проект стоимостью свыше одного миллиарда рублей. В будущем это позволит устранить неприятный запах, на который жаловались жители Ишима и Ишимского района», — написал Александр Моор в своем канале. Компания получила инвестиционный займ от властей, на сумму в 39 млн рублей. Инвестпроект позволит поставлять на рынки области и страны высокобелковую муку. Кроме того, вложения создадут на предприятии 50 новых рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области пыталось продать утильзавод, однако желающих не нашлось. Тогда его цену снизили в два раза, до 34,5 млн рублей. Что касается запаха от предприятия, то горожане называли его «трупным», и чтобы решить проблему власти обновили очистные сооружения завода. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Предприятие «Русские Протеины Тюмень» реализует инвестиционный проект на миллиард рублей в отношении утилизационного завода «Биотэкс-групп» в Ишиме. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Проект позволит устранить «трупный» запах, на который жалуются горожане. «На ишимском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе началась модернизация. Предприятие „Русские Протеины Тюмень“ реализует инвестиционный проект стоимостью свыше одного миллиарда рублей. В будущем это позволит устранить неприятный запах, на который жаловались жители Ишима и Ишимского района», — написал Александр Моор в своем канале. Компания получила инвестиционный займ от властей, на сумму в 39 млн рублей. Инвестпроект позволит поставлять на рынки области и страны высокобелковую муку. Кроме того, вложения создадут на предприятии 50 новых рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области пыталось продать утильзавод, однако желающих не нашлось. Тогда его цену снизили в два раза, до 34,5 млн рублей. Что касается запаха от предприятия, то горожане называли его «трупным», и чтобы решить проблему власти обновили очистные сооружения завода.