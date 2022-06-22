22 июня 2022

Мэрия Сургута ответила на обвинения о загрязнении озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Курган, мусор в воде, паводок2016, поселок смолино
Мусор пообещали вывезти Фото:

Возле озера в районе Заячьего острова в Сургуте (ХМАО) нарушена обваловка снежного полигона. Объект проверили представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Природнадзора и администрации, сообщили в мэрии Сургута.

«Проведено обследование полигона для складирования снежных масс, расположенного на Заячьем острове. Специалисты обнаружили участки, где целостность обваловки нарушена. Растаявший снег обнажил твердо-бытовые отходы, завезенные в зимний период вместе со снежными массами. На такой случай у арендатора полигона заключен договор с организацией, осуществляющей сбор и утилизацию мусора с территории объекта. Он будет вывезен с территории объекта», — сообщили в администрации.

Специалисты Росприроднадзора оценят причиненный ущерб. Решение вопроса контролирует прокуратура.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) обвинил администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Целостность обваловки снежного полигона у озера нарушена

Возле озера в районе Заячьего острова в Сургуте (ХМАО) нарушена обваловка снежного полигона. Объект проверили представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Природнадзора и администрации, сообщили в мэрии Сургута. «Проведено обследование полигона для складирования снежных масс, расположенного на Заячьем острове. Специалисты обнаружили участки, где целостность обваловки нарушена. Растаявший снег обнажил твердо-бытовые отходы, завезенные в зимний период вместе со снежными массами. На такой случай у арендатора полигона заключен договор с организацией, осуществляющей сбор и утилизацию мусора с территории объекта. Он будет вывезен с территории объекта», — сообщили в администрации. Специалисты Росприроднадзора оценят причиненный ущерб. Решение вопроса контролирует прокуратура. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) обвинил администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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