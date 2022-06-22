Мэрия Сургута ответила на обвинения о загрязнении озера

Возле озера в районе Заячьего острова в Сургуте (ХМАО) нарушена обваловка снежного полигона. Объект проверили представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Природнадзора и администрации, сообщили в мэрии Сургута.
«Проведено обследование полигона для складирования снежных масс, расположенного на Заячьем острове. Специалисты обнаружили участки, где целостность обваловки нарушена. Растаявший снег обнажил твердо-бытовые отходы, завезенные в зимний период вместе со снежными массами. На такой случай у арендатора полигона заключен договор с организацией, осуществляющей сбор и утилизацию мусора с территории объекта. Он будет вывезен с территории объекта», — сообщили в администрации.
Специалисты Росприроднадзора оценят причиненный ущерб. Решение вопроса контролирует прокуратура.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) обвинил администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
Целостность обваловки снежного полигона у озера нарушена
Администрация Сургута, «ВКонтакте»
Возле озера в районе Заячьего острова в Сургуте (ХМАО) нарушена обваловка снежного полигона. Объект проверили представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Природнадзора и администрации, сообщили в мэрии Сургута. «Проведено обследование полигона для складирования снежных масс, расположенного на Заячьем острове. Специалисты обнаружили участки, где целостность обваловки нарушена. Растаявший снег обнажил твердо-бытовые отходы, завезенные в зимний период вместе со снежными массами. На такой случай у арендатора полигона заключен договор с организацией, осуществляющей сбор и утилизацию мусора с территории объекта. Он будет вывезен с территории объекта», — сообщили в администрации. Специалисты Росприроднадзора оценят причиненный ущерб. Решение вопроса контролирует прокуратура. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) обвинил администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».