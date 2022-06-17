17 июня 2022
16 июня 2022

Житель Сургута обвинил власти в загрязнении озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол Курган, мусор в воде
По словам автора поста, в озере опасно купаться Фото:

Житель Сургута (ХМАО) обвиняет администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Экологическое бедствие на Заячьем острове, в озере снова опасно купаться, рыба дохнет. Такой беспредел натворили власти временными схемами складирования снега. Как это остановить?» — поделился автор поста и видео Сергей Шевчик.

«Из года в год печальная картина. Хоть кто-то бьет тревогу», — поделилась в комментариях Даша Евдокова.

В администрацию Сургута и Природнадзор ХМАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что скандал с незаконным снежным полигоном в районе Заячьего острова в Сургуте стал причиной критики сразу нескольких ведомств. На нарушения обратили внимание в ОНФ и местной администрации.

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Житель Сургута (ХМАО) обвиняет администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Экологическое бедствие на Заячьем острове, в озере снова опасно купаться, рыба дохнет. Такой беспредел натворили власти временными схемами складирования снега. Как это остановить?» — поделился автор поста и видео Сергей Шевчик. «Из года в год печальная картина. Хоть кто-то бьет тревогу», — поделилась в комментариях Даша Евдокова. В администрацию Сургута и Природнадзор ХМАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что скандал с незаконным снежным полигоном в районе Заячьего острова в Сургуте стал причиной критики сразу нескольких ведомств. На нарушения обратили внимание в ОНФ и местной администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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