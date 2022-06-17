Житель Сургута обвинил власти в загрязнении озера

По словам автора поста, в озере опасно купаться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Сургута (ХМАО) обвиняет администрацию города в загрязнении озера в районе Заячьего острова. Причина — складирование снега недалеко от водоема, сообщил горожанин в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Экологическое бедствие на Заячьем острове, в озере снова опасно купаться, рыба дохнет. Такой беспредел натворили власти временными схемами складирования снега. Как это остановить?» — поделился автор поста и видео Сергей Шевчик.

«Из года в год печальная картина. Хоть кто-то бьет тревогу», — поделилась в комментариях Даша Евдокова.

В администрацию Сургута и Природнадзор ХМАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что скандал с незаконным снежным полигоном в районе Заячьего острова в Сургуте стал причиной критики сразу нескольких ведомств. На нарушения обратили внимание в ОНФ и местной администрации.