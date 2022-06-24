24 июня 2022

Джек Воробей проплыл по Каме в Перми. Видео

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Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь, кама, набережная реки кама
Набережная Камы — одно из самых любимых мест отдыха пермяков Фото:

Пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе известного персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте» утром 25 июня.

«В Перми на Каме был замечен Джек Воробей. Ой, простите, капитан Джек Воробей!», — написано на странице сообщества «Пермь Активная».

Снимавшие видео очевидцы приветствовали узнаваемого персонажа восторженными возгласами. Он тоже не остался в стороне и помахал в ответ стоявшим на берегу.

О том, что в магазине города Березники (Пермский край) местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта, URA.RU писало ранее. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплачивался за две банки томатного сока на кассе.

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Пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе известного персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте» утром 25 июня. «В Перми на Каме был замечен Джек Воробей. Ой, простите, капитан Джек Воробей!», — написано на странице сообщества «Пермь Активная». Снимавшие видео очевидцы приветствовали узнаваемого персонажа восторженными возгласами. Он тоже не остался в стороне и помахал в ответ стоявшим на берегу. О том, что в магазине города Березники (Пермский край) местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта, URA.RU писало ранее. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплачивался за две банки томатного сока на кассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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