В Тюмень едет высокопоставленный силовик

На прием к Сергею Зайцеву могут попасть тюменцы и тоболяки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев посетит Тюмень с рабочим визитом и проведет личный прием граждан в областной столице и Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В ходе рабочей поездки заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет личный прием граждан в Тюмени и Тобольске. В областной столице встреча пройдет 29 июня, с 12:30 до 14:00. В Тобольске — 30 июня, с 14:00 до 16:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства.

Чтобы попасть на прием к Сергею Зайцеву гражданам нужно предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 34-53-54.

По данным источника URA.RU в прокуратуре региона, визит Сергея Зайцева также связан с проверкой, которую московский главк хочет провести в отношении областного ведомства. Ранее агентство писало, что в начале июня прямо на рабочем месте скончалась начальник одного из отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Инесса Андриянова.