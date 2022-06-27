Британцы возмутились из-за просьбы Зеленского к лидерам Запада. «Это усугубит ситуацию»

27 июня 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Британцы заявили, что устали от Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву еще больше денег и вооружения, а также ввести дополнительные антироссийские санкции. Они заявили, что санкции не остановят спецоперацию, а поставки оружия усугубят ситуацию. «Привет, Борис (премьер-министр Британии Борис Джонсон — прим. URA.RU), благотворительность начинается с дома. Хватит посылать Зеленскому миллиарды и миллиарды. Он покупает роскошные автомобили и особняки. Тем временем украинцы голодают», — написал пользователь с ником Not God. «Зеленский, Хозяин мира! „Дайте мне денег, пока ваше население голодает и не может оплачивать счета“», — высказался подписчик с ником Logicthewise. «Просьба о большем количестве оружия и санкциях против России только усугубит ситуацию. Санкции не остановят этот конфликт, как и небольшое количество отправляемого оружия. Мы разрушаем собственную экономику. Попробуйте найти правильный мирный процесс, и это может просто положить конец конфликту», — заявил Crazies. «Если честно, я устал от Зеленского. С приходом к власти он обещал украинцам заняться боевыми действиями в Донбассе. Он никогда этого не делал», — считает Fiveto. «Зеленский нам не приказывает, им незачем слушать его требования. Мы не должны делать наши планы его планами. ЕС, Великобритания и США должны отделиться друг от друга и разработать свои собственные планы», — написал другой пользователь. Ранее Зеленский обратился к лидерам G7 с просьбой отправить Украине системы ПВО и усилить санкции. Украинский лидер уже неоднократно жаловался на нехватку западного финансирования и поставок вооружения. Страны Запада помогают Украине и вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости освободить Донбасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву еще больше денег и вооружения, а также ввести дополнительные антироссийские санкции. Они заявили, что санкции не остановят спецоперацию, а поставки оружия усугубят ситуацию. «Привет, Борис (премьер-министр Британии Борис Джонсон — прим. URA.RU), благотворительность начинается с дома. Хватит посылать Зеленскому миллиарды и миллиарды. Он покупает роскошные автомобили и особняки. Тем временем украинцы голодают», — написал пользователь с ником Not God. «Зеленский, Хозяин мира! „Дайте мне денег, пока ваше население голодает и не может оплачивать счета“», — высказался подписчик с ником Logicthewise. «Просьба о большем количестве оружия и санкциях против России только усугубит ситуацию. Санкции не остановят этот конфликт, как и небольшое количество отправляемого оружия. Мы разрушаем собственную экономику. Попробуйте найти правильный мирный процесс, и это может просто положить конец конфликту», — заявил Crazies. «Если честно, я устал от Зеленского. С приходом к власти он обещал украинцам заняться боевыми действиями в Донбассе. Он никогда этого не делал», — считает Fiveto. «Зеленский нам не приказывает, им незачем слушать его требования. Мы не должны делать наши планы его планами. ЕС, Великобритания и США должны отделиться друг от друга и разработать свои собственные планы», — написал другой пользователь. Ранее Зеленский обратился к лидерам G7 с просьбой отправить Украине системы ПВО и усилить санкции. Украинский лидер уже неоднократно жаловался на нехватку западного финансирования и поставок вооружения. Страны Запада помогают Украине и вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости освободить Донбасс.