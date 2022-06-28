Лавров объяснил, что произошло в Кременчуге

Сергей Лавров придерживается версии Минобороны РФ о произошедшем в Кременчуге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пожар в Кременчуге начался в пустующем торговом центре из-за детонации боеприпасов. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Бомбили ангар с американским и европейским оружием в Кременчуге. В результате детонирования боеприпасов загорелся пустующий торговый центр», — сказал Лавров в эфире «России-24».

Российские военные нанесли удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге. Из-за детонации боеприпасов загорелся пустующий торговый центр, передает «Федеральное агентство новостей» заявление Минобороны РФ. Украина получает оружие от США, Великобритании и стран Евросоюза в связи со спецоперацией РФ, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает освободить Донбасс.

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