Украина атаковала дронами сразу несколько районов Ростовской области

Слюсарь: средства ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области
Дроны атаковали Ростовскую область, они были сбиты
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 25 сентября отразили атаку украинских дронов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе Ростовской области», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил также, что обошлось без жертв и разрушений. 

Накануне сообщалось, что дроны ВСУ атаковали центр Новороссийска в Краснодарском крае. Тогда в результате нападения погибли двое человек, также сообщалось о повреждениях в городе. Об этом сообщали в оперштабе по региону. До этого сообщалось о крупной атаке беспилотников по Форосу (Крым), сообщает «Ридус».

