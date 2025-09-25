Киберэксперт: мошенники адаптировались под реалии СВО

Мошенники адаптировались под реалии СВО
Мошенники начали обманывать участников СВО и их семьи под видом вкладов с 21% доходностью
Мошенники стали активно использовать тему специальной военной операции для обмана участников СВО и их родственников, предлагая фейковые вклады с доходностью 21%. Об этом в интервью заявил начальник управления цифровой криминалистики Angara SOC Никита Леокумович.

«Как всегда мошенники начинают играть на чувствах человека. Если мы говорим про СВО, то у людей, у кого родные, близкие люди сейчас находятся на СВО, мошенники на этом играют. Просто сейчас схема кастомизирована под СВО, до этого это были „Газпромбанк“, потом доход от государства, различные рассылки», — пояснил Леокумович для радио Sputnik .

Злоумышленники используют социальную инженерию, предлагая высокий доход без усилий, и крадут не только деньги, но и персональные данные. Эксперт подчеркивает, что официальные службы не работают через чат-боты в мессенджерах.

Ранее МВД России сообщало, что мошенники часто выдают себя за военных, врачей или журналистов на сайтах знакомств, чтобы вызвать доверие и использовать эмоциональные истории для обмана граждан. По данным ведомства, злоумышленники также используют легенды о выгодных инвестициях и представляются сотрудниками различных организаций, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным жертв.

