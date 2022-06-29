Жительница поселка Лебяжье Юлия Бурцева одноименного района в Курганской области уже восемь месяцев живет на съемном жилье после пожара в ее доме. Женщина обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, а также описала проблему в соцсетях.
«В Лебяжье 29 октября 2021 года в нашем многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Виновница происшествия скончалась, а жильцы одного подъезда остались без жилья. Я одна воспитываю двоих детей, мы вынуждены жить на съемной квартире, наша собственная не пригодна для жилья после пожара», — пишет Бурцева в обращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Женщина отмечает, что экспертиза признала дом пригодным для проживания после капитального ремонта. «Администрация района отказывается восстанавливать дом, ссылаясь на то, что это не в их компетенции», — говорит Бурцева.
Для выяснения причин и обстоятельств пожара, URA.RU направило официальный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области, а также запрос в региональный департамент строительства, госэкпертизы и ЖКХ, чтобы узнать о состоянии дома на сегодняшний день. На момент публикации ответы не поступили. Глава Лебяжьевского района Александр Барч от комментариев URA.RU отказался.
В квартире на верхнем этаже из-за пожара провалился потолок
соцсеть «ВКонтакте»
Квартиры некоторых жильцов находились в разрушенном состоянии после произошедшего пожара, предположительно, возникшего из-за взрыва газа
соцсеть «ВКонтакте»
Так выглядел один из этажей в подъезде после пожара
соцсеть «ВКонтакте»
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Жительница поселка Лебяжье Юлия Бурцева одноименного района в Курганской области уже восемь месяцев живет на съемном жилье после пожара в ее доме. Женщина обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, а также описала проблему в соцсетях. «В Лебяжье 29 октября 2021 года в нашем многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Виновница происшествия скончалась, а жильцы одного подъезда остались без жилья. Я одна воспитываю двоих детей, мы вынуждены жить на съемной квартире, наша собственная не пригодна для жилья после пожара», — пишет Бурцева в обращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Женщина отмечает, что экспертиза признала дом пригодным для проживания после капитального ремонта. «Администрация района отказывается восстанавливать дом, ссылаясь на то, что это не в их компетенции», — говорит Бурцева. Для выяснения причин и обстоятельств пожара, URA.RU направило официальный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области, а также запрос в региональный департамент строительства, госэкпертизы и ЖКХ, чтобы узнать о состоянии дома на сегодняшний день. На момент публикации ответы не поступили. Глава Лебяжьевского района Александр Барч от комментариев URA.RU отказался. До этого URA.RU сообщало, в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Позже мэрия Кургана частично возложило вину за аварийное состояние дома на самих жителей.