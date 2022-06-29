После пожара в многоквартирном доме жильцы скитаются по съемным квартирам уже 8 месяцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница поселка Лебяжье Юлия Бурцева одноименного района в Курганской области уже восемь месяцев живет на съемном жилье после пожара в ее доме. Женщина обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, а также описала проблему в соцсетях.

«В Лебяжье 29 октября 2021 года в нашем многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Виновница происшествия скончалась, а жильцы одного подъезда остались без жилья. Я одна воспитываю двоих детей, мы вынуждены жить на съемной квартире, наша собственная не пригодна для жилья после пожара», — пишет Бурцева в обращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отмечает, что экспертиза признала дом пригодным для проживания после капитального ремонта. «Администрация района отказывается восстанавливать дом, ссылаясь на то, что это не в их компетенции», — говорит Бурцева.

Для выяснения причин и обстоятельств пожара, URA.RU направило официальный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области, а также запрос в региональный департамент строительства, госэкпертизы и ЖКХ, чтобы узнать о состоянии дома на сегодняшний день. На момент публикации ответы не поступили. Глава Лебяжьевского района Александр Барч от комментариев URA.RU отказался.

До этого URA.RU сообщало, в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Позже мэрия Кургана частично возложило вину за аварийное состояние дома на самих жителей.

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