Артюхов подвел итоги встречи глав ЯНАО

Губернатор посетил стройки и провел заседание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор округа Дмитрий Артюхов принял участие в совете глав ЯНАО. Об итогах встречи глава рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня был насыщенный рабочий день в Новом Уренгое. Вижу эффект от выездных советов глав: лучшие практики перенимают себе города и районы, делая жизнь ямальцев качественно лучше. Это касается и сферы услуг, и интересных проектов по благоустройству и мероприятий, которые полюбились жителям», — написал губернатор.

Артюхов побывал на стройке в аэропорту и в микрорайоне Славянский. Губернатор также провел с главами заседание. В следующий раз совет соберется в Надыме, об этом URA.RU рассказывало ранее.

Дмитрий Артюхов на совете глав в Новом Уренгое Telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Новый Уренгой Telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Новый Уренгой Telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова