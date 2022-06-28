28 июня 2022

Артюхов подвел итоги встречи глав ЯНАО

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор посетил стройки и провел заседание Фото:

Губернатор округа Дмитрий Артюхов принял участие в совете глав ЯНАО. Об итогах встречи глава рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня был насыщенный рабочий день в Новом Уренгое. Вижу эффект от выездных советов глав: лучшие практики перенимают себе города и районы, делая жизнь ямальцев качественно лучше. Это касается и сферы услуг, и интересных проектов по благоустройству и мероприятий, которые полюбились жителям», — написал губернатор.

Артюхов побывал на стройке в аэропорту и в микрорайоне Славянский. Губернатор также провел с главами заседание. В следующий раз совет соберется в Надыме, об этом URA.RU рассказывало ранее.

Дмитрий Артюхов на совете глав в Новом Уренгое
Новый Уренгой
Новый Уренгой

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Губернатор округа Дмитрий Артюхов принял участие в совете глав ЯНАО. Об итогах встречи глава рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня был насыщенный рабочий день в Новом Уренгое. Вижу эффект от выездных советов глав: лучшие практики перенимают себе города и районы, делая жизнь ямальцев качественно лучше. Это касается и сферы услуг, и интересных проектов по благоустройству и мероприятий, которые полюбились жителям», — написал губернатор. Артюхов побывал на стройке в аэропорту и в микрорайоне Славянский. Губернатор также провел с главами заседание. В следующий раз совет соберется в Надыме, об этом URA.RU рассказывало ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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