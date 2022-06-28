Артюхов подвел итоги встречи глав ЯНАО

Губернатор посетил стройки и провел заседание
Губернатор округа Дмитрий Артюхов принял участие в совете глав ЯНАО. Об итогах встречи глава рассказал в своем telegram-канале.
«Сегодня был насыщенный рабочий день в Новом Уренгое. Вижу эффект от выездных советов глав: лучшие практики перенимают себе города и районы, делая жизнь ямальцев качественно лучше. Это касается и сферы услуг, и интересных проектов по благоустройству и мероприятий, которые полюбились жителям», — написал губернатор.
Артюхов побывал на стройке в аэропорту и в микрорайоне Славянский. Губернатор также провел с главами заседание. В следующий раз совет соберется в Надыме, об этом URA.RU рассказывало ранее.
Дмитрий Артюхов на совете глав в Новом Уренгое
Новый Уренгой
Новый Уренгой
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