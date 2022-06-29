29 июня 2022

Свердловчанам выписали штрафы на 5 миллионов в 2021 году

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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Свердловчан оштрафовали на 5 миллионов в 2021 году Фото:

Жителей Свердловской области оштрафовали на 4,8 миллиона рублей за 2021 год, большая часть взысканий связанна с парковкой на газоне. Об этом заявил заместитель председателя административной комиссии Октябрьского района Евгений Стариков.

«Значительная часть дел формируется из обращений ответственных граждан — большинство из них связано с парковкой в зонах озеленения (газоны), несанкционированным складированием снега и размещением объявлений в местах, для этого не предназначенных», — сообщил Стариков. Комиссия провела заседание 29 июня.

С начала 2022 года коллегиальный орган по рассмотрению дел об административных правонарушениях взыскал штрафов на сумму более 700 тысяч рублей. Закон о штрафах за парковку на газоне депутаты свердловского заксобрания приняли в 2018.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики из главного управления ФССП по Свердловской области вывезли постройки с незаконной парковки в микрорайоне Екатеринбурга Широкая речка. Также агентство рассказывало о жалобе жителей на незаконную парковку в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

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Жителей Свердловской области оштрафовали на 4,8 миллиона рублей за 2021 год, большая часть взысканий связанна с парковкой на газоне. Об этом заявил заместитель председателя административной комиссии Октябрьского района Евгений Стариков. «Значительная часть дел формируется из обращений ответственных граждан — большинство из них связано с парковкой в зонах озеленения (газоны), несанкционированным складированием снега и размещением объявлений в местах, для этого не предназначенных», — сообщил Стариков. Комиссия провела заседание 29 июня. С начала 2022 года коллегиальный орган по рассмотрению дел об административных правонарушениях взыскал штрафов на сумму более 700 тысяч рублей. Закон о штрафах за парковку на газоне депутаты свердловского заксобрания приняли в 2018. Ранее URA.RU сообщало, что силовики из главного управления ФССП по Свердловской области вывезли постройки с незаконной парковки в микрорайоне Екатеринбурга Широкая речка. Также агентство рассказывало о жалобе жителей на незаконную парковку в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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