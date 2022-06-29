29 июня 2022

Махонин заявил о запуске в Пермском крае проекта на 10 миллиардов

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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, дым из трубы, завод сибур, стройка, экология, запсибнефтехим
ОЭЗ «Осенцы» будет расположена рядом с крупнейшим промышленным узлом Фото:

Российское правительство одобрило создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) «Осенцы». Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Первой в Пермском крае особой экономической зоне — быть! Межведомственная рабочая группа правительства РФ под руководством Юрия Петровича Трутнева одобрила наш проект», — сообщил глава региона.

ОЭЗ «Осенцы» будет находиться рядом с крупным промышленным узлом, в котором расположены производства компаний «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Уралхим». Главной специализацией станет развитие химических и нефтехимических отраслей, машиностроения, металлообработки, а также IT-отрасли. По словам Дмитрия Махонина, в зоне уже есть пять потенциальных резидентов с объемом инвестиций более 10 миллиардов. Это проекты по производству полиэтиленовых армированных труб, грузоподъемного оборудования, созданию центра обработки данных и другие. Благодаря ОЭЗ предприятия получат налоговые льготы, а Пермский край — новые рабочие места и длительные инвестпроекты.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин анонсировал старт проекта по модернизации системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. На эти цели Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформированию ЖКХ.

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Российское правительство одобрило создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) «Осенцы». Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Первой в Пермском крае особой экономической зоне — быть! Межведомственная рабочая группа правительства РФ под руководством Юрия Петровича Трутнева одобрила наш проект», — сообщил глава региона. ОЭЗ «Осенцы» будет находиться рядом с крупным промышленным узлом, в котором расположены производства компаний «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Уралхим». Главной специализацией станет развитие химических и нефтехимических отраслей, машиностроения, металлообработки, а также IT-отрасли. По словам Дмитрия Махонина, в зоне уже есть пять потенциальных резидентов с объемом инвестиций более 10 миллиардов. Это проекты по производству полиэтиленовых армированных труб, грузоподъемного оборудования, созданию центра обработки данных и другие. Благодаря ОЭЗ предприятия получат налоговые льготы, а Пермский край — новые рабочие места и длительные инвестпроекты. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин анонсировал старт проекта по модернизации системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. На эти цели Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформированию ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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