Махонин заявил о запуске в Пермском крае проекта на 10 миллиардов

30 июня 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

ОЭЗ «Осенцы» будет расположена рядом с крупнейшим промышленным узлом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Российское правительство одобрило создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) «Осенцы». Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Первой в Пермском крае особой экономической зоне — быть! Межведомственная рабочая группа правительства РФ под руководством Юрия Петровича Трутнева одобрила наш проект», — сообщил глава региона. ОЭЗ «Осенцы» будет находиться рядом с крупным промышленным узлом, в котором расположены производства компаний «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Уралхим». Главной специализацией станет развитие химических и нефтехимических отраслей, машиностроения, металлообработки, а также IT-отрасли. По словам Дмитрия Махонина, в зоне уже есть пять потенциальных резидентов с объемом инвестиций более 10 миллиардов. Это проекты по производству полиэтиленовых армированных труб, грузоподъемного оборудования, созданию центра обработки данных и другие. Благодаря ОЭЗ предприятия получат налоговые льготы, а Пермский край — новые рабочие места и длительные инвестпроекты. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин анонсировал старт проекта по модернизации системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. На эти цели Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформированию ЖКХ. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Российское правительство одобрило создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) «Осенцы». Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Первой в Пермском крае особой экономической зоне — быть! Межведомственная рабочая группа правительства РФ под руководством Юрия Петровича Трутнева одобрила наш проект», — сообщил глава региона. ОЭЗ «Осенцы» будет находиться рядом с крупным промышленным узлом, в котором расположены производства компаний «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Уралхим». Главной специализацией станет развитие химических и нефтехимических отраслей, машиностроения, металлообработки, а также IT-отрасли. По словам Дмитрия Махонина, в зоне уже есть пять потенциальных резидентов с объемом инвестиций более 10 миллиардов. Это проекты по производству полиэтиленовых армированных труб, грузоподъемного оборудования, созданию центра обработки данных и другие. Благодаря ОЭЗ предприятия получат налоговые льготы, а Пермский край — новые рабочие места и длительные инвестпроекты. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин анонсировал старт проекта по модернизации системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. На эти цели Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформированию ЖКХ.