Махонин анонсировал старт важного проекта в ЖКХ

В пермском городе модернизируют всю систему теплоснабжения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформирования ЖКХ на модернизацию системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фонд согласовал подготовленный краем проект.

«Избавимся от старых, дорогих и неэффективных котельных. Обеспечим качественное и бесперебойное теплоснабжение для более чем 63 тысяч жителей. Это наш первый подобный опыт привлечения федерального финансирования, за ним — кропотливая работа по подготовке заявок, разработке проектно-сметных документаций», — отметил Махонин.

В Лысьве власти планируют к 2024 году построить четыре блочных и шесть водогрейных котельных (еще три будут отремонтированы), переложить 19 км теплосетей и построить 10 резервных водоканалов. Еще четыре котельных уже в 2023 году построят в Углеуральском. Реализация проекта начнется в 2022 году.