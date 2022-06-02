02 июня 2022

Махонин анонсировал старт важного проекта в ЖКХ

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Клипарт. Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление, дым из труб
В пермском городе модернизируют всю систему теплоснабжения Фото:

Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформирования ЖКХ на модернизацию системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фонд согласовал подготовленный краем проект.

«Избавимся от старых, дорогих и неэффективных котельных. Обеспечим качественное и бесперебойное теплоснабжение для более чем 63 тысяч жителей. Это наш первый подобный опыт привлечения федерального финансирования, за ним — кропотливая работа по подготовке заявок, разработке проектно-сметных документаций», — отметил Махонин.

В Лысьве власти планируют к 2024 году построить четыре блочных и шесть водогрейных котельных (еще три будут отремонтированы), переложить 19 км теплосетей и построить 10 резервных водоканалов. Еще четыре котельных уже в 2023 году построят в Углеуральском. Реализация проекта начнется в 2022 году.

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Пермский край получит 1,1 млрд рублей от фонда содействия реформирования ЖКХ на модернизацию системы теплоснабжения в Лысьве и Углеуральском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фонд согласовал подготовленный краем проект. «Избавимся от старых, дорогих и неэффективных котельных. Обеспечим качественное и бесперебойное теплоснабжение для более чем 63 тысяч жителей. Это наш первый подобный опыт привлечения федерального финансирования, за ним — кропотливая работа по подготовке заявок, разработке проектно-сметных документаций», — отметил Махонин. В Лысьве власти планируют к 2024 году построить четыре блочных и шесть водогрейных котельных (еще три будут отремонтированы), переложить 19 км теплосетей и построить 10 резервных водоканалов. Еще четыре котельных уже в 2023 году построят в Углеуральском. Реализация проекта начнется в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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