Зам Лаврова указал ЕС на ловушку, которую они создали сами себе

01 июля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Россия ответит на запрет на транзит товаров в Калининград через территорию Литвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Россия объяснила Евросоюзу, что решения по Калининграду, предложенные Литвой, навредят не только Литве, но и всему ЕС. Об этом заявил замминистра МИД России Александр Грушко во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай», трансляция обсуждения ведется на сайте клуба. «Все-таки у нас есть определенный диалог с Европейским Союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС. Этот сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошел до адресата и там озаботились проблемой», — рассказал Грушко. Россия разрабатывает ответные меры, добавил он. Ранее Литва объявила о прекращении железнодорожного транзита российских санкционных товаров в Калининград через свою территорию. Литва заявила, что договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита российских грузов в Калининград. Bloomberg сообщил, что седьмой пакет европейских санкций против России включит в себя правила транзита товаров в Калининград. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия объяснила Евросоюзу, что решения по Калининграду, предложенные Литвой, навредят не только Литве, но и всему ЕС. Об этом заявил замминистра МИД России Александр Грушко во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай», трансляция обсуждения ведется на сайте клуба. «Все-таки у нас есть определенный диалог с Европейским Союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС. Этот сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошел до адресата и там озаботились проблемой», — рассказал Грушко. Россия разрабатывает ответные меры, добавил он. Ранее Литва объявила о прекращении железнодорожного транзита российских санкционных товаров в Калининград через свою территорию. Литва заявила, что договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита российских грузов в Калининград. Bloomberg сообщил, что седьмой пакет европейских санкций против России включит в себя правила транзита товаров в Калининград.