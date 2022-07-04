04 июля 2022

В Екатеринбурге на «Иннопроме» показали электробайк Aurus Merlon. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром
Байк комплектуется электрической установкой с пиковой мощностью 140 киловатт Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

В Екатеринбурге на «Иннопроме» четвертого июля автомобилестроительная компания «Aurus» представила первый брендовый электромотоцикл Merlon. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Aurus» на «Иннопроме» показали новый мотоцикл Merlon, который разгоняется до 100 км/час за три секунды. А его максимальная скорость — 200 км/час», — рассказал журналист.

Компания отмечает, что байк комплектуется электрической установкой с пиковой мощностью 140 киловатт. Помимо этого «Aurus» на выставке представила водородный cедан с запасом хода около 600 километров. Такой экологичный седан разгоняется до 100 км/час за четыре секунды, рассказали разработчики концепта из «НАМИ» (ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения).

Правда такой инновационный седан пока что существует лишь в виде испытательного и демонстрационного образца. Но это не помешало спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной сесть за руль модного авто.

Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти. URA.RU рассказало о десяти ярких стендах с первого дня выставки.

ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург
Первый брендовый мотоцикл Aurus Merlon
Фото:
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург
Байк разгоняется до 100 км/час за три секунды
Фото:
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург
Водородный cедан Aurus
Фото:
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург
Седан разгоняется до 100 км/час за четыре секунды
Фото:
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург
Журналист URA.RU осматривает салон седана
Фото:
Людмила Бабушкина за рулем седана «Aurus»
Фото:

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В Екатеринбурге на «Иннопроме» четвертого июля автомобилестроительная компания «Aurus» представила первый брендовый электромотоцикл Merlon. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Aurus» на «Иннопроме» показали новый мотоцикл Merlon, который разгоняется до 100 км/час за три секунды. А его максимальная скорость — 200 км/час», — рассказал журналист. Компания отмечает, что байк комплектуется электрической установкой с пиковой мощностью 140 киловатт. Помимо этого «Aurus» на выставке представила водородный cедан с запасом хода около 600 километров. Такой экологичный седан разгоняется до 100 км/час за четыре секунды, рассказали разработчики концепта из «НАМИ» (ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения). Правда такой инновационный седан пока что существует лишь в виде испытательного и демонстрационного образца. Но это не помешало спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной сесть за руль модного авто. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти. URA.RU рассказало о десяти ярких стендах с первого дня выставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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