В Екатеринбурге на «Иннопроме» показали электробайк Aurus Merlon. Фото

05 июля 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Байк комплектуется электрической установкой с пиковой мощностью 140 киловатт Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ В Екатеринбурге на «Иннопроме» четвертого июля автомобилестроительная компания «Aurus» представила первый брендовый электромотоцикл Merlon. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Aurus» на «Иннопроме» показали новый мотоцикл Merlon, который разгоняется до 100 км/час за три секунды. А его максимальная скорость — 200 км/час», — рассказал журналист. Компания отмечает, что байк комплектуется электрической установкой с пиковой мощностью 140 киловатт. Помимо этого «Aurus» на выставке представила водородный cедан с запасом хода около 600 километров. Такой экологичный седан разгоняется до 100 км/час за четыре секунды, рассказали разработчики концепта из «НАМИ» (ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения). Правда такой инновационный седан пока что существует лишь в виде испытательного и демонстрационного образца. Но это не помешало спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной сесть за руль модного авто. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти. URA.RU рассказало о десяти ярких стендах с первого дня выставки. Первый брендовый мотоцикл Aurus Merlon Фото: Размик Закарян © URA.RU Байк разгоняется до 100 км/час за три секунды Фото: Размик Закарян © URA.RU Водородный cедан Aurus Фото: Размик Закарян © URA.RU Седан разгоняется до 100 км/час за четыре секунды Фото: Размик Закарян © URA.RU Журналист URA.RU осматривает салон седана Фото: Размик Закарян © URA.RU Людмила Бабушкина за рулем седана «Aurus» Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на «Иннопроме» четвертого июля автомобилестроительная компания «Aurus» представила первый брендовый электромотоцикл Merlon. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Aurus» на «Иннопроме» показали новый мотоцикл Merlon, который разгоняется до 100 км/час за три секунды. А его максимальная скорость — 200 км/час», — рассказал журналист. Компания отмечает, что байк комплектуется электрической установкой с пиковой мощностью 140 киловатт. Помимо этого «Aurus» на выставке представила водородный cедан с запасом хода около 600 километров. Такой экологичный седан разгоняется до 100 км/час за четыре секунды, рассказали разработчики концепта из «НАМИ» (ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения). Правда такой инновационный седан пока что существует лишь в виде испытательного и демонстрационного образца. Но это не помешало спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной сесть за руль модного авто. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти. URA.RU рассказало о десяти ярких стендах с первого дня выставки.