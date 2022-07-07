Сотни тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

08 июля 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Приставы ограничили выезд из РФ 360 тысячам должников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 360 тысяч свердловчан остались без права выезда за территорию РФ из-за долгов. Благодаря этому судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области. «С начала 2022 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 360 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы Российской Федерации. Благодаря применению данной меры принудительного исполнения судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Судебные приставы отметили, что размер задолженности, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Проверить наличие либо отсутствие задолженности, узнать о способах погашения долга можно за несколько минут на их сайте. В середине июня URA.RU сообщало, что без права выезда за территорию РФ из-за долгов остались более 277 тысяч свердловчан. Тогда должников набралось на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Более 360 тысяч свердловчан остались без права выезда за территорию РФ из-за долгов. Благодаря этому судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области. «С начала 2022 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 360 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы Российской Федерации. Благодаря применению данной меры принудительного исполнения судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Судебные приставы отметили, что размер задолженности, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Проверить наличие либо отсутствие задолженности, узнать о способах погашения долга можно за несколько минут на их сайте. В середине июня URA.RU сообщало, что без права выезда за территорию РФ из-за долгов остались более 277 тысяч свердловчан. Тогда должников набралось на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период.