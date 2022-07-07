07 июля 2022

Сотни тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы ограничили выезд из РФ 360 тысячам должников Фото:

Более 360 тысяч свердловчан остались без права выезда за территорию РФ из-за долгов. Благодаря этому судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«С начала 2022 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 360 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы Российской Федерации. Благодаря применению данной меры принудительного исполнения судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судебные приставы отметили, что размер задолженности, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Проверить наличие либо отсутствие задолженности, узнать о способах погашения долга можно за несколько минут на их сайте.

В середине июня URA.RU сообщало, что без права выезда за территорию РФ из-за долгов остались более 277 тысяч свердловчан. Тогда должников набралось на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

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Более 360 тысяч свердловчан остались без права выезда за территорию РФ из-за долгов. Благодаря этому судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области. «С начала 2022 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 360 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы Российской Федерации. Благодаря применению данной меры принудительного исполнения судебными приставами Свердловской области взыскано более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Судебные приставы отметили, что размер задолженности, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Проверить наличие либо отсутствие задолженности, узнать о способах погашения долга можно за несколько минут на их сайте. В середине июня URA.RU сообщало, что без права выезда за территорию РФ из-за долгов остались более 277 тысяч свердловчан. Тогда должников набралось на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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