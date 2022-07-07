07 июля 2022
06 июля 2022

На Украине погиб военнослужащий из Нягани

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, марш, военная форма, строй
Военный из Нягани погиб во время спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Нягани (ХМАО) Никита Новиков погиб во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали власти региона в официальной группе «Югра» соцсети «ВКонтакте».

«Никита Новиков, уроженец города Нягани, погиб при выполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины. Выполняя боевое задание, попал в засаду противника, остался прикрывать группу, пожертвовав собой», — сказано в сообщении. Власти региона заверили, что окажут поддержку семье погибшего. В Нягани у Новикова остались отец, мать и две сестры.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

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Житель Нягани (ХМАО) Никита Новиков погиб во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали власти региона в официальной группе «Югра» соцсети «ВКонтакте». «Никита Новиков, уроженец города Нягани, погиб при выполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины. Выполняя боевое задание, попал в засаду противника, остался прикрывать группу, пожертвовав собой», — сказано в сообщении. Власти региона заверили, что окажут поддержку семье погибшего. В Нягани у Новикова остались отец, мать и две сестры. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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