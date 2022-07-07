На Украине погиб военнослужащий из Нягани

Житель Нягани (ХМАО) Никита Новиков погиб во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали власти региона в официальной группе «Югра» соцсети «ВКонтакте».
«Никита Новиков, уроженец города Нягани, погиб при выполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины. Выполняя боевое задание, попал в засаду противника, остался прикрывать группу, пожертвовав собой», — сказано в сообщении. Власти региона заверили, что окажут поддержку семье погибшего. В Нягани у Новикова остались отец, мать и две сестры.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.
Житель Нягани (ХМАО) Никита Новиков погиб во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали власти региона в официальной группе «Югра» соцсети «ВКонтакте». «Никита Новиков, уроженец города Нягани, погиб при выполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины. Выполняя боевое задание, попал в засаду противника, остался прикрывать группу, пожертвовав собой», — сказано в сообщении. Власти региона заверили, что окажут поддержку семье погибшего. В Нягани у Новикова остались отец, мать и две сестры. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.