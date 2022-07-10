10 июля 2022
09 июля 2022

Власти Челябинска спасают город от потопов после дождей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ливня в Челябинске, пешеходный переход, вода, старик, ручей, лето, ливень, дождь
23 места подтоплений в Челябинске уже выявлены Фото:

Из 23 проблемных мест в Челябинске, которые затапливают во время дождя, выявлены и устранены недостатки на 11-ти точках. На оставшихся 12-ти предстоит дополнительно обустраивать ливневые канализации. Об этом 11 июля на аппаратном совещании заявил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день осталось 12 мест подтоплений, но это более сложные работы. Нужно дополнительно обустраивать ливневую канализацию. Делать дождеприемное устройство», — сообщил Ксензов.

В мэрии проведут проверку застройщиков. В случае выявления нарушений, устранять недочеты будут они. Ранее в Челябинске неизвестные намеренно испортили ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. На дорогу нарушители бросали специальные мешки и закрывали ливневки.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Из 23 проблемных мест в Челябинске, которые затапливают во время дождя, выявлены и устранены недостатки на 11-ти точках. На оставшихся 12-ти предстоит дополнительно обустраивать ливневые канализации. Об этом 11 июля на аппаратном совещании заявил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день осталось 12 мест подтоплений, но это более сложные работы. Нужно дополнительно обустраивать ливневую канализацию. Делать дождеприемное устройство», — сообщил Ксензов. В мэрии проведут проверку застройщиков. В случае выявления нарушений, устранять недочеты будут они. Ранее в Челябинске неизвестные намеренно испортили ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. На дорогу нарушители бросали специальные мешки и закрывали ливневки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...