Власти Челябинска спасают город от потопов после дождей

23 места подтоплений в Челябинске уже выявлены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из 23 проблемных мест в Челябинске, которые затапливают во время дождя, выявлены и устранены недостатки на 11-ти точках. На оставшихся 12-ти предстоит дополнительно обустраивать ливневые канализации. Об этом 11 июля на аппаратном совещании заявил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день осталось 12 мест подтоплений, но это более сложные работы. Нужно дополнительно обустраивать ливневую канализацию. Делать дождеприемное устройство», — сообщил Ксензов.

В мэрии проведут проверку застройщиков. В случае выявления нарушений, устранять недочеты будут они. Ранее в Челябинске неизвестные намеренно испортили ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. На дорогу нарушители бросали специальные мешки и закрывали ливневки.