В Бельгии в валлонском городе Дюрбюи прошла акция в поддержку жителей ЛДНР, а также спецоперации России на Украине. Уроженцы России, ДНР, Германии, Польши, Нидерландов, Фландрии и Валлонии собрались вместе на барбекю, после чего вывесили флаги ДНР на мосту через реку Урт. Об этом URA.RU рассказал огранизатор мероприятия политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман.
«Я организовал пророссийское барбекю в Бельгии. Сейчас здесь в валлонском городе Дюрбюи находятся тысячи туристов. Мы решили провести короткую акцию в поддержку ДНР. Действо происходило над пешеходным мостом через реку Урт. Рядом несколько кемпингов и отелей. Присутствовавшие на барбекю русские, донбассовцы, немцы, поляки, фламандцы, валлоны, голландцы мечтают о мире без войн, без американского фашизма, без натовских угроз России. Всего нас было человек двадцать. Были люди, которые присутствовали, но из-за своей работы не хотели быть на фото. Есть те, кто теряет работу, потому что они фанаты России. Я сам получил десятки угроз», — рассказал о своей акции Крис Роман.
По словам политолога, все присутствовавшие поддерживают спецоперацию и понимают важность России в этом процессе. «Спецоперация на Украине нужна. Это знает каждый геополитик. Без этой операции Украина как марионетка американских чиновников угрожает России, ДНР и ЛНР самим своим существованием. Мы желаем „великой русской победы“ и навсегда покончить с нацизмом на Украине и в мире. Точно так же мы желаем, чтобы все закончилось очень длительным мирным периодом. Желаем мира всем народам Европы от Гибралтара до Владивостока», — подытожил Роман.
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В Бельгии в валлонском городе Дюрбюи прошла акция в поддержку жителей ЛДНР, а также спецоперации России на Украине. Уроженцы России, ДНР, Германии, Польши, Нидерландов, Фландрии и Валлонии собрались вместе на барбекю, после чего вывесили флаги ДНР на мосту через реку Урт. Об этом URA.RU рассказал огранизатор мероприятия политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «Я организовал пророссийское барбекю в Бельгии. Сейчас здесь в валлонском городе Дюрбюи находятся тысячи туристов. Мы решили провести короткую акцию в поддержку ДНР. Действо происходило над пешеходным мостом через реку Урт. Рядом несколько кемпингов и отелей. Присутствовавшие на барбекю русские, донбассовцы, немцы, поляки, фламандцы, валлоны, голландцы мечтают о мире без войн, без американского фашизма, без натовских угроз России. Всего нас было человек двадцать. Были люди, которые присутствовали, но из-за своей работы не хотели быть на фото. Есть те, кто теряет работу, потому что они фанаты России. Я сам получил десятки угроз», — рассказал о своей акции Крис Роман. По словам политолога, все присутствовавшие поддерживают спецоперацию и понимают важность России в этом процессе. «Спецоперация на Украине нужна. Это знает каждый геополитик. Без этой операции Украина как марионетка американских чиновников угрожает России, ДНР и ЛНР самим своим существованием. Мы желаем „великой русской победы“ и навсегда покончить с нацизмом на Украине и в мире. Точно так же мы желаем, чтобы все закончилось очень длительным мирным периодом. Желаем мира всем народам Европы от Гибралтара до Владивостока», — подытожил Роман.