Свердловская православная активистка Оксана Иванова, выступающая против инициативы сделать Шигирский идол символом Екатеринбурга, заручилась поддержкой мусульманских женщин. Об этом она сообщила в ходе беседы с корреспондентом URA.RU.
«На меня вышли женщины, которые представляют национальные автономии, народы которых исповедуют ислам. Они готовы поддержать [меня], их тоже возмущает идолофилия. Они также видят опасность в злоупотреблении вот этими смыслами», — рассказала Иванова. По ее словам, на нее мусульманки вышли после «Иннопрома-2022», на котором представили копию Шигирского идола.
Как рассказывает православная активистка, сейчас они совместно размышляют, в какую форму можно было бы облечь их возмущение. «Формат межконфессиональных [отношений] — это для меня новое. Я размышляла теоретически, что мусульманам это (Шигирский идол — прим. ред.) не понравится, а тут инициатива [поступила] с той стороны», — заявила Иванова. К тому же женщина предполагает, что с поддержкой мусульман ей будет проще достучаться до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «очень любит мусульман и посещает их праздники», но не так открыт для православной общественности.
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Свердловская православная активистка Оксана Иванова, выступающая против инициативы сделать Шигирский идол символом Екатеринбурга, заручилась поддержкой мусульманских женщин. Об этом она сообщила в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. «На меня вышли женщины, которые представляют национальные автономии, народы которых исповедуют ислам. Они готовы поддержать [меня], их тоже возмущает идолофилия. Они также видят опасность в злоупотреблении вот этими смыслами», — рассказала Иванова. По ее словам, на нее мусульманки вышли после «Иннопрома-2022», на котором представили копию Шигирского идола. Как рассказывает православная активистка, сейчас они совместно размышляют, в какую форму можно было бы облечь их возмущение. «Формат межконфессиональных [отношений] — это для меня новое. Я размышляла теоретически, что мусульманам это (Шигирский идол — прим. ред.) не понравится, а тут инициатива [поступила] с той стороны», — заявила Иванова. К тому же женщина предполагает, что с поддержкой мусульман ей будет проще достучаться до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «очень любит мусульман и посещает их праздники», но не так открыт для православной общественности. Активистка Оксана Иванова борется за сохранение православных скреп в регионе и выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города. По ее мнению, он является самым древним изображением злых духов. В споре женщину даже поддержало одно из европейских изданий. В последний раз Иванова была возмущена демонстрацией идола в рамках промышленной выставки «Иннопром-2022» — она потребовала освятить «Екатеринбург-Экспо», в котором проходило мероприятие.