Мусульманки помогут свердловской активистке бороться с идолом. «Проще достучаться до губернатора»

12 июля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

На Иванову представители мусульманского сообщества вышли после демонстрации копии Шигирского идола на «Иннопроме-2022» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская православная активистка Оксана Иванова, выступающая против инициативы сделать Шигирский идол символом Екатеринбурга, заручилась поддержкой мусульманских женщин. Об этом она сообщила в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. «На меня вышли женщины, которые представляют национальные автономии, народы которых исповедуют ислам. Они готовы поддержать [меня], их тоже возмущает идолофилия. Они также видят опасность в злоупотреблении вот этими смыслами», — рассказала Иванова. По ее словам, на нее мусульманки вышли после «Иннопрома-2022», на котором представили копию Шигирского идола. Как рассказывает православная активистка, сейчас они совместно размышляют, в какую форму можно было бы облечь их возмущение. «Формат межконфессиональных [отношений] — это для меня новое. Я размышляла теоретически, что мусульманам это (Шигирский идол — прим. ред.) не понравится, а тут инициатива [поступила] с той стороны», — заявила Иванова. К тому же женщина предполагает, что с поддержкой мусульман ей будет проще достучаться до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «очень любит мусульман и посещает их праздники», но не так открыт для православной общественности. Активистка Оксана Иванова борется за сохранение православных скреп в регионе и выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города. По ее мнению, он является самым древним изображением злых духов. В споре женщину даже поддержало одно из европейских изданий. В последний раз Иванова была возмущена демонстрацией идола в рамках промышленной выставки «Иннопром-2022» — она потребовала освятить «Екатеринбург-Экспо», в котором проходило мероприятие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская православная активистка Оксана Иванова, выступающая против инициативы сделать Шигирский идол символом Екатеринбурга, заручилась поддержкой мусульманских женщин. Об этом она сообщила в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. «На меня вышли женщины, которые представляют национальные автономии, народы которых исповедуют ислам. Они готовы поддержать [меня], их тоже возмущает идолофилия. Они также видят опасность в злоупотреблении вот этими смыслами», — рассказала Иванова. По ее словам, на нее мусульманки вышли после «Иннопрома-2022», на котором представили копию Шигирского идола. Как рассказывает православная активистка, сейчас они совместно размышляют, в какую форму можно было бы облечь их возмущение. «Формат межконфессиональных [отношений] — это для меня новое. Я размышляла теоретически, что мусульманам это (Шигирский идол — прим. ред.) не понравится, а тут инициатива [поступила] с той стороны», — заявила Иванова. К тому же женщина предполагает, что с поддержкой мусульман ей будет проще достучаться до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «очень любит мусульман и посещает их праздники», но не так открыт для православной общественности. Активистка Оксана Иванова борется за сохранение православных скреп в регионе и выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города. По ее мнению, он является самым древним изображением злых духов. В споре женщину даже поддержало одно из европейских изданий. В последний раз Иванова была возмущена демонстрацией идола в рамках промышленной выставки «Иннопром-2022» — она потребовала освятить «Екатеринбург-Экспо», в котором проходило мероприятие.