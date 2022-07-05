Православная активистка призвала освятить «Екатеринбург-Экспо»

Иванова заметила, что в «Экспо» нигде не было указано, что идол — это копия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православная активистка Оксана Иванова считает, что после демонстрации Шигирского идола в «Екатеринбург-Экспо», где проходит промышленная выставка «Иннопром-2022», помещение следует освятить. Также женщину возмущает, что на выставке идола пытаются выдать за оригинал, хотя это копия.

«На мой взгляд она [статуя] неуместно содержательна, потому что на выставку, на которой обсуждаются инновации, тащат самую древнюю архаику. Зачем? Как образ чего?» — заявила женщина в беседе с telegram-каналом «Лампа». Она также считает, что идола (в качестве экспоната) оформляли люди, которые мало смыслят в музейных и научных нормах.

По словам активистки, демонстрация Шигирского идола должна сопровождаться подписью, в которой указано, что он является копией, однако такого указания на стенде в «Экспо» не было. «Если это из доски, валявшейся по соседству с „Экспо-центром“, выпиленная копия, которая имеет нулевую историческую ценность, то это говорит о формировании культа почитания Шигирского идола», — считает Иванова. Она обратила внимание, что премьер-министру РФ Михаилу Мишустину статую могли представить как оригинал и некое чудо, но без подписи — это «общественное надувательство».

«Это [„Экспо“] можно было бы освятить, если предполагается, что в дальнейшем будет что-то такое боготерпимое происходить в этих помещениях. Если премьер-министра приглашают в это помещение, демонстрируют все это дело», — подытожила православная активистка.

Оксана Иванова — активистка из Екатеринбурга, которая борется за сохранение православных скреп в регионе. Она выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города, считая, что он является самым древним изображением злых духов.

Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам