Европейское СМИ поддержало православную свердловчанку. Она борется с Шигирским идолом

Новость про борьбу Оксаны Ивановой с Шигирским идолом опубликовало издание The European Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Издание The European Times опубликовало новость про православную активистку из Екатеринбурга Оксану Иванову, которая выступила против инициативы сделать Шигирский идол символом города. Европейское СМИ ссылается на URA.RU в своем материале. Новость появилась на сайте издания еще в июне, но Иванова заметила ее только сейчас и написала об этом у себя «ВКонтакте». «Поддержка пришла, откуда не ждали! The European Times напряженно следит, чья возьмет — идол или христиане. Волнуются, у них с христианскими корнями похоже все, одна надежда на нас осталась», — написала Иванова в соцсетях. The European Times перевели на английский язык новость URA.RU «Православная активистка наехала на власти из-за Шигирского идола». Агентство рассказывало, что Иванова собирает подписи против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города. Оксана Иванова — активистка из Екатеринбурга, которая выступает за сохранение православных скреп в регионе. В частности, она выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города, считая, что он является самым древним изображением злых духов. Ранее URA.RU писало, что международная группа ученых заявила, что известный Шигирский идол является самым древним изображением злых духов. По их мнению, изображения на уральском артефакте могут олицетворять дьявола. Деревянную скульптуру на Урале обнаружили во второй половине XIX века. Оксана Иванова призывает не делать Шигирский идол символом города, так как непонятно, какую смысловую нагрузку он несет. Ранее группа ученых заявила, что идол является самым древним изображением злых духов Скрин со страницы Оксаны Ивановой, vk.com

