Ребенка госпитализировали в ОКБ №2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени около 14:00 на улице Газовиков из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпал маленький ребенок. Об этом сообщили очевидцы. По словам местного жителя, ребенок упал на крышу больницы.

«Малыш упал на крышу поликлиники №1. Мама ребенка очень сильно плакала и кричала. Не могла поверить в случившееся. Умоляла, чтобы все обошлось хорошо. Потом уже медики подоспели. Быстро, кстати, приехали. Малыш выжил», — передает слова очевидца портал «МегаТюмень».

В пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области порталу ответили, что вызов поступил в 13:25, бригада медиков прибыла на место происшествия в 13:39. Ребенка госпитализировали в областную клиническую больницу № 2, отметили там.

Агентство направило запрос в пресс-службу регионального управления СКР. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок, об этом рассказали агентству в пресс-службе СК РФ по региону. По данным следствия, ребенок был один в комнате, пока мать спала. Двухлетний малыш забрался на подоконник, самостоятельно открыл окно и выпал вместе с москитной сеткой. Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.