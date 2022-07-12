В Челябинске в микрорайоне Чурилово построят новую дорогу

Трасса протянется от Хохрякова до Зальцмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово будет построена новая дорога, заказчиком выступил комитет по дорожному хозяйству мэрии. Трасса пройдет от улицы Хохрякова до Зальцмана. На проектно-изыскательные работы будет направлено почти 19 миллионов рублей, говорится на портале СБИС.

«Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: строительство автомобильной дороги по проспекту имени Давыдова В.Ф. от улицы Хохрякова до Зальцмана. Начальная цена аукциона составляет 18 миллионов 966 тысяч рублей», — сообщается на портале.

Разработкой проекта строительства трассы по заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска займется институт «Росинсталпроект» из Новосибирска, входящий в группу компаний «Новосибирскавтодор». После ремонта Проспект Давыдова, протяженность которого составляет 2,5 километра, станет главным направлением общегородского значения третьего класса. Точное количество полос движения, а в данный момент их две, определится во время подготовки документации. Ширина пешеходного тротуара дороги составит 3 метра, будет и зона для велодорожек, 2 метра в ширину.

Согласно сервису СБИС, компания ООО «Росинсталпроект» работает с ноября 2007 года. Прибыль компании в прошлом году составила 83,8 миллиона рублей. Согласно контракту, подрядчик должен будет подготовить проект строительства автодороги до 1 декабря 2023 года.