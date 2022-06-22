Евгения Шурманова обвиняют в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ обнаружили элитную недвижимость у директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова, арестованного по обвинению в мошенничестве. По неофициальным данным, менеджеру института принадлежит квартира в Дубае (ОАЭ) и двухэтажный дом под Екатеринбургом.

«[Шурманову принадлежат] двухэтажный дом в [поселке] Косулино, оформленный на ребенка, однокомнатная квартира за 4-5 млн рублей в Екатеринбурге, два Mercedes-Benz. Помимо этого, Шурманов снимал трехэтажный пентхаус. При официальной зарплате 250-300 тысяч тратил на жилище 350 тысяч в месяц. По словам нашего источника, у четы Шурмановых есть квартира в элитном районе Дубая Марина. Они периодически ездили туда жить», — сообщил telegram-канал Mash.

Ранее в СМИ также была запущена информация, что при обысках у Шурманова нашли коллекцию часов на 10 млн рублей. Кроме того, по утверждениям медиа, в гардеробе управленца обнаружили золотые запонки и очки, шубы, кольца и другие предметы роскоши.

Евгения Шурманова задержали на рабочем месте 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Суд отправил Шурманова в СИЗО до 8 августа.