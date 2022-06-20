У заключенного главы института УрФУ нашли коллекцию часов

Сотрудники ФСБ РФ нашли у Шурманова коллекцию часов на 10 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ РФ нашли у директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, задержанного 15 июня по подозрению в мошенничестве, коллекцию часов на 10 миллионов рублей. Также в гардеробе начальника института нашли дорогие запонки и очки.

«ФСБ нашла у арестованного директора Института спорта УрФУ коллекцию брендовых часиков и дорогих побрякушек на 10 миллионов. Полки в гардеробе начальника были заставлены не спортинвентарем, а люксовыми брегетами под настроение, золотыми запонками и очками», — сообщает telegram-канал «Mash Ural».

Ранее Евгения Шурманова заключили под стражу до 8 августа. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В ходе слушания правоохранители предоставили суду сведения, что Шурманов владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские связи» с российскими и иностранными чиновниками.