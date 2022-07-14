В ХМАО трижды оправдали мигранта из ДНР, обвиняемого в убийстве. Но он остается за решеткой

15 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Суд присяжных оправдал подозреваемого в убийстве мигранта из ДНР в третий раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трудового мигранта из ДНР Тимофея Буя суд присяжных в ХМАО трижды оправдал в деле об убийстве. Однако мужчина до сих пор остается под стражей из-за обвинений миграционной службы, которая считает его нахождение в РФ незаконным. Об этом URA.RU сообщил адвокат Антон Бушланов. «Оправдательный приговор в отношении Буя в деле об убийстве остается в силе, протест прокурора остается без удовлетворения. Однако судом, в связи с обвинением миграционной службы, установлено, что он должен находиться в заключении до 6 августа. Сейчас он подал заявление и хочет стать гражданином России», — сказал Бушланов. Он добавил, что у стороны обвинения есть право обратиться в мировой суд Челябинска, однако для этого потребуются серьезные основания. «Факт остается в том, что сегодня оправдательный приговор вступил в законную силу. Фактически, он реабилитирован и имеет право на компенсацию», — сказал адвокат. На данный момент уголовное дело будет возвращено в следственный комитет, где продолжат искать настоящего убийцу. Ранее URA.RU писало, что миграционная служба обвинила Буя в незаконном нахождении в России. Тогда мужчине грозила депортация. Однако так как он является гражданином Украины, и в связи с проводимой там спецоперацией, депортация невозможна. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Трудового мигранта из ДНР Тимофея Буя суд присяжных в ХМАО трижды оправдал в деле об убийстве. Однако мужчина до сих пор остается под стражей из-за обвинений миграционной службы, которая считает его нахождение в РФ незаконным. Об этом URA.RU сообщил адвокат Антон Бушланов. «Оправдательный приговор в отношении Буя в деле об убийстве остается в силе, протест прокурора остается без удовлетворения. Однако судом, в связи с обвинением миграционной службы, установлено, что он должен находиться в заключении до 6 августа. Сейчас он подал заявление и хочет стать гражданином России», — сказал Бушланов. Он добавил, что у стороны обвинения есть право обратиться в мировой суд Челябинска, однако для этого потребуются серьезные основания. «Факт остается в том, что сегодня оправдательный приговор вступил в законную силу. Фактически, он реабилитирован и имеет право на компенсацию», — сказал адвокат. На данный момент уголовное дело будет возвращено в следственный комитет, где продолжат искать настоящего убийцу. Ранее URA.RU писало, что миграционная служба обвинила Буя в незаконном нахождении в России. Тогда мужчине грозила депортация. Однако так как он является гражданином Украины, и в связи с проводимой там спецоперацией, депортация невозможна.