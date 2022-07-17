Челябинские кинотеатры оказались на грани краха

Сеть кинопоказа Челябинска продемонстрировала самый высокий темп сокращения числа кинозалов в России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кинотеатры Челябинска ждут тяжелые времена, если темпы закрытия кинозалов сохранятся, считают участники рынка. Как сообщили аналитики компании «Нева фильм», сеть «Мягкий кинотеатр» челябинской компании «Империя игр» вышла на первое место в России по количеству переставших работать кинозалов.

«Наибольшее количество закрытых (либо не действовавших) кинозалов на середину года было у сетей: „Мягкий кинотеатр“ — 32%, „Мираж Синема“ — 26% и „КАРО“ — 24%. В городах-миллионниках на 1 июля процент закрытия по кинозалам выше, чем по России в целом — он составляет 16%», — сообщил «Нева фильм» в своем отчете на сайте компании.

Александр Одольский, гендиректор ООО «Мегаполис», где функционирует 10 из 55 залов «Мягкого кинотеатра», в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что участники рынка отправили в правительство РФ серию инициатив. Однако пока ситуация ухудшается: изменений нет. Эксперты сослались на позицию Минкульта России и продюсерского сообщества, которые блокируют меры поддержки кинопроката.

«В малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек большого кинопоказа при сегодняшних условиях не останется. Под вопросом ситуация в населенных пунктах с численностью до 200 тысяч человек. Без параллельного импорта отрасли не выжить», — сказал URA.RU директор сети кинотеатров в малых городах и городах-миллионниках Сергей Мунтян.

По словам Мунтяна, июнь стал худшим месяцем для системы кинопроката за последние 20 лет. Доходность бизнеса приблизилась к нулевой отметке или стала отрицательной. Указ президента РФ, разрешающий в отрасли параллельный импорт, подписан, однако требования наличия для показа фильма прокатного удостоверения и разрешения правообладателя не сняты. Возникшая правовая коллизия угрожает владельцам кинотеатров уголовным преследованием.

В июле «Мягкие кинотеатры» в Челябинске анонсировали в своем репертуаре показ последних новинок Голливуда. Премьеры, как отметили участники рынка, демонстрируются без разрешений американских студий. При этом они основаны на российской нормативной базе, разрешающей показы при условии ранее подписанных со студиями договоров проката.

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