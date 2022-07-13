13 июля 2022

В челябинский кинотеатр вернулись голливудские фильмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная выставка 2015. Челябинск., крц мегаполис
Показ голливудского кино в Челябинске будет ограниченным во времени Фото:

В репертуаре «Мягкого кинотеатра» Челябинска появились голливудские кинопремьеры. Как URA.RU сообщили в кинотеатре, демонстрируются фильмы в пиратской версии.

«С расписанием можете ознакомиться на сайте. Фильмы будут идти не все лето. Они демонстрируются в пиратской версии», — рассказали URA.RU в кассе кинотеатра.

Управляющий комплексом «Мегаполис» Александр Одольский, где «Мягкий кинотеатр» функционирует, от комментариев отказался. Участник рынка на условиях анонимности сообщил URA.RU, что пиратский показ давно был в планах «Мягкого кинотеатра». Если учреждение демонстрирует американское кино, заявил источник, значит, это, скорее всего, пиратский контент.

В июле в «Мягком кинотеатре» можно увидеть новинки голливудских фильмов. Среди них — «Фантастические твари: тайны Дамбдора», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Миньоны: Грювитация» и другие картины.

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В репертуаре «Мягкого кинотеатра» Челябинска появились голливудские кинопремьеры. Как URA.RU сообщили в кинотеатре, демонстрируются фильмы в пиратской версии. «С расписанием можете ознакомиться на сайте. Фильмы будут идти не все лето. Они демонстрируются в пиратской версии», — рассказали URA.RU в кассе кинотеатра. Управляющий комплексом «Мегаполис» Александр Одольский, где «Мягкий кинотеатр» функционирует, от комментариев отказался. Участник рынка на условиях анонимности сообщил URA.RU, что пиратский показ давно был в планах «Мягкого кинотеатра». Если учреждение демонстрирует американское кино, заявил источник, значит, это, скорее всего, пиратский контент. В июле в «Мягком кинотеатре» можно увидеть новинки голливудских фильмов. Среди них — «Фантастические твари: тайны Дамбдора», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Миньоны: Грювитация» и другие картины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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