В челябинский кинотеатр вернулись голливудские фильмы

14 июля 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Показ голливудского кино в Челябинске будет ограниченным во времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В репертуаре «Мягкого кинотеатра» Челябинска появились голливудские кинопремьеры. Как URA.RU сообщили в кинотеатре, демонстрируются фильмы в пиратской версии. «С расписанием можете ознакомиться на сайте. Фильмы будут идти не все лето. Они демонстрируются в пиратской версии», — рассказали URA.RU в кассе кинотеатра. Управляющий комплексом «Мегаполис» Александр Одольский, где «Мягкий кинотеатр» функционирует, от комментариев отказался. Участник рынка на условиях анонимности сообщил URA.RU, что пиратский показ давно был в планах «Мягкого кинотеатра». Если учреждение демонстрирует американское кино, заявил источник, значит, это, скорее всего, пиратский контент. В июле в «Мягком кинотеатре» можно увидеть новинки голливудских фильмов. Среди них — «Фантастические твари: тайны Дамбдора», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Миньоны: Грювитация» и другие картины.

В репертуаре «Мягкого кинотеатра» Челябинска появились голливудские кинопремьеры. Как URA.RU сообщили в кинотеатре, демонстрируются фильмы в пиратской версии. «С расписанием можете ознакомиться на сайте. Фильмы будут идти не все лето. Они демонстрируются в пиратской версии», — рассказали URA.RU в кассе кинотеатра. Управляющий комплексом «Мегаполис» Александр Одольский, где «Мягкий кинотеатр» функционирует, от комментариев отказался. Участник рынка на условиях анонимности сообщил URA.RU, что пиратский показ давно был в планах «Мягкого кинотеатра». Если учреждение демонстрирует американское кино, заявил источник, значит, это, скорее всего, пиратский контент. В июле в «Мягком кинотеатре» можно увидеть новинки голливудских фильмов. Среди них — «Фантастические твари: тайны Дамбдора», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Миньоны: Грювитация» и другие картины.