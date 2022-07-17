Азербайджанцев Сургут начнут учить правилам поведения Фото: Анна Майорова © URA.RU

После скандала с Раей Мамедовой, которая оскорбляла русских, азербайджанская диаспора в Сургуте усилит работу с земляками. Касается это в основном личностей, ведущих маргинальный образ жизни. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов.

«Что касается нравственного поведения наших земляков и тех, кто нарушает закон, то сейчас мы с юристами готовим проект, как с этим бороться. Будем вести среди них просветительскую работу. А тех, кто совершал что-либо будем держать на виду. Чтоб другие видели, что если что-то совершат, то ими займутся. Такая работа необходима, потому что много таких, как Рая Мамедова, кто не позиционирует себя с диаспорой. Потому что мы требуем жить по закону, а когда что-то натворят, все отражается на нас», — сообщил Аббасов.

Также нарушителей ждет общественное порицание, причем не только по месту проживания, но и в Азербайджане. В диаспоре намерены обо всех земляках-нарушителях сообщать на родину. «Также таких „героев“ ждет общественное порицание. Кроме этого, через СМИ будем информировать в Азербайджане родственников. Чтобы „слава“ про тех, кто нарушает, появлялась не только здесь, но и на родине», — добавил Аббасов.

Ранее URA.RU сообщало, что южанка, оскорблявшая русских, пошла на сделку со следствием. Рая Мамедова признала вину и написала явку с повинной. Она обязуется помогать и сотрудничать со следствием.

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