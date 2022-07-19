США признали Россию страной, опасной для американцев

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В США признали Россию опасной для американцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белый дом добавил Россию в список стран, где есть риск «неправомерного задержания» американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга.

«Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах», — цитирует слова спикера РИА «Новости». Новый индикатор риска D будет присвоен КНР, Ирану, КНДР, Мьянме, Венесуэле и России.

Ранее американцы поддержали Путина после признаний экс-советника США. Они признали, что президент России Владимир Путин ведет правильную политику во всех отношениях. Постоянные утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза». Такое заявление опубликовали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Белый дом добавил Россию в список стран, где есть риск «неправомерного задержания» американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга. «Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах», — цитирует слова спикера РИА «Новости». Новый индикатор риска D будет присвоен КНР, Ирану, КНДР, Мьянме, Венесуэле и России. Ранее американцы поддержали Путина после признаний экс-советника США. Они признали, что президент России Владимир Путин ведет правильную политику во всех отношениях. Постоянные утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза». Такое заявление опубликовали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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