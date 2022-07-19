США признали Россию страной, опасной для американцев

19 июля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В США признали Россию опасной для американцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом добавил Россию в список стран, где есть риск «неправомерного задержания» американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга. «Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах», — цитирует слова спикера РИА «Новости». Новый индикатор риска D будет присвоен КНР, Ирану, КНДР, Мьянме, Венесуэле и России. Ранее американцы поддержали Путина после признаний экс-советника США. Они признали, что президент России Владимир Путин ведет правильную политику во всех отношениях. Постоянные утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза». Такое заявление опубликовали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Белый дом добавил Россию в список стран, где есть риск «неправомерного задержания» американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга. «Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах», — цитирует слова спикера РИА «Новости». Новый индикатор риска D будет присвоен КНР, Ирану, КНДР, Мьянме, Венесуэле и России. Ранее американцы поддержали Путина после признаний экс-советника США. Они признали, что президент России Владимир Путин ведет правильную политику во всех отношениях. Постоянные утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза». Такое заявление опубликовали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.