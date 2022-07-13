Американцы поддержали Путина после признаний экс-советника США

14 июля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

В США поддержали политику Владимира Путина после слов экс-советника США Джона Болтона о подготовке переворотов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) возмущены из-за слов советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее заявил, что принимал участие в подготовке государственных переворотов в других странах. Они признали, что президент России Владимир Путин ведет правильную политику во всех отношениях. Один из пользователей под ником Topher Tuathalain написал «Оказывается, президент России Владимир] Путин был прав во многих вещах», — констатировал он. Он уверен, что российский лидер строит правильную политику в РФ. Другой пользователь привел в пример революцию на Майдане. По его словам, действия России стали показательными для того, чтобы сделать вывод о том, что политика РФ на верном пути. «Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете», — написал Sam. В частности, Leighton написал, что заявление экс-советника президента США Джона Болтона требует расследования. «Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!», — считает он. Ранее сообщалось, что экс-советник 45-го президента Штатов Дональда Трампа Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) возмущены из-за слов советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее заявил, что принимал участие в подготовке государственных переворотов в других странах. Они признали, что президент России Владимир Путин ведет правильную политику во всех отношениях. Один из пользователей под ником Topher Tuathalain написал «Оказывается, президент России Владимир] Путин был прав во многих вещах», — констатировал он. Он уверен, что российский лидер строит правильную политику в РФ. Другой пользователь привел в пример революцию на Майдане. По его словам, действия России стали показательными для того, чтобы сделать вывод о том, что политика РФ на верном пути. «Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете», — написал Sam. В частности, Leighton написал, что заявление экс-советника президента США Джона Болтона требует расследования. «Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!», — считает он. Ранее сообщалось, что экс-советник 45-го президента Штатов Дональда Трампа Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.