Посольство РФ: США занимаются самогипнозом, говоря о Москве

19 июля 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Заявления США об изоляции России являются вымыслом, утверждают в посольстве РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Постоянные утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза». Такое заявление опубликовали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. «Что касается заявлений об „изоляции“ нашей делегации на СМИД „Группы двадцати“ в Индонезии, то это откровенный вымысел. Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза. Вместо того, чтобы признать невозможность „отменить“ Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов», — говорится в заявлении российского посольства. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ подчеркнули, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру». Президент России Владимир Путин отметил, что РФ «не намерена отгораживаться от остального мира», сообщает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Постоянные утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза». Такое заявление опубликовали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. «Что касается заявлений об „изоляции“ нашей делегации на СМИД „Группы двадцати“ в Индонезии, то это откровенный вымысел. Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза. Вместо того, чтобы признать невозможность „отменить“ Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов», — говорится в заявлении российского посольства. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ подчеркнули, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру». Президент России Владимир Путин отметил, что РФ «не намерена отгораживаться от остального мира», сообщает RT.