Украина добивается введения санкций против детей военных РФ

Украина намерена вести санкции в отношении членов семей российских военных. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции», — сказал он в интервью украинскому «Радио НВ». «Это пока тяжело с юридической точки зрения, но мы работаем [над этим]», — добавил глава офиса Зеленского.
По его мнению, если военный принимал участие в спецоперации, то его дети не должны учиться в западных странах. Он полагает, что в будущем Украине удастся добиться введения таких санкций.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля.
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Украина намерена вести санкции в отношении членов семей российских военных. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции», — сказал он в интервью украинскому «Радио НВ». «Это пока тяжело с юридической точки зрения, но мы работаем [над этим]», — добавил глава офиса Зеленского. По его мнению, если военный принимал участие в спецоперации, то его дети не должны учиться в западных странах. Он полагает, что в будущем Украине удастся добиться введения таких санкций. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля.